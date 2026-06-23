ELAN CHALON - Bienvenue à l'Elan Chalon, Carl ! Un champion de Pologne au Colisée

L'Elan Chalon est heureux d'annoncer la signature de Carl Ponsar (2m03, 29 ans), ailier-fort français, qui s'engage avec le club pour les deux prochaines saisons.



Né à Mont-Saint-Aignan en Normandie, Carl Ponsar est un pur produit du basket français. Formé au Rouen Métropole Basket, il y a effectué ses débuts professionnels dès l'âge de 17 ans, prenant part à six saisons consécutives avec son club formateur, en Pro B comme dans l'élite.

International français dans toutes les catégories de jeunes (U16, U17, U18), il a notamment disputé le Championnat du Monde U17 2014, où il s'est illustré comme le troisième meilleur marqueur de l'équipe de France (9,4 points de moyenne), avant de prendre part à l'Euro U18 2015 aux côtés d'une génération marquée par Amine Noua ou encore Jonathan Jeanne.

Après son passage rouennais, Carl a tracé un parcours dense dans le championnat français en passant par Saint-Quentin, Toulouse Métropole Basket en NM1, puis Lille en Pro B. C'est néanmoins à l'Alliance Sport Alsace, où il signe en 2023, qu'il franchit un véritable cap. En deux saisons avec le club alsacien, le normand s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers-forts français du championnat, au point de devenir, en avril 2025, le meilleur marqueur de la jeune histoire du club bas-rhinois. Lors de l'exercice 2024-2025, il a tourné à 12,6 points, 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne en 34 rencontres, contribuant largement à la qualification de l'ASA jusqu'en demi-finales des playoffs de Pro B.

Cette saison, Carl Ponsar a vécu sa première expérience à l'étranger en s'engageant avec le Legia Varsovie, champion de Pologne en titre. Il y a aussi découvert aussi l’Europe, engagé en Basketball Champions League, étoffant ainsi son CV d'une exposition européenne au plus haut niveau continental. Un détour par le championnat polonais qui n'est pas sans rappeler le parcours de Zac Cuthbertson, arrivé à l'Elan à l'été 2024 en provenance du King Szczecin et devenu depuis l'un des cadres du vestiaire chalonnais, preuve que la Pologne a déjà été une terre fertile pour le recrutement de l'Elan.



Gaucher polyvalent, capable de scorer comme de défendre sur les postes 4 et 3, Carl Ponsar incarne ce profil de joueur français complet et bosseur dont l'Elan a besoin. Un compétiteur qui s'est construit dans la patience et qui débarque à Chalon dans le but de s’imposer comme un cadre de l’équipe chalonnaise.



Bienvenue à Chalon, Carl !