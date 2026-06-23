Saint-Marcel

Le retour en images de la commémoration de l’Appel 18 juin

Publié le 23 Juin 2026 à 18h45

Le retour en images de la commémoration de l’Appel 18 juin
Le retour en images de la commémoration de l’Appel 18 juin
Le retour en images de la commémoration de l’Appel 18 juin
Le retour en images de la commémoration de l’Appel 18 juin

Ce jeudi 18 juin, Saint-Marcel a pris un moment pour commémorer l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.

 Le retour en images avec Info Chalon.

C’était une première pour le tout nouveau maire maraîcher, Michel Ronfard.

Devant ses pairs et quelques citoyens présents pour cette commémoration, il s’est donc prêté à l’exercice du discours national, envoyé par Aline Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants.

Cette cérémonie s’est conclue par le dépôt de gerbes par les élus au monument aux morts.

 


Amandine Cerrone 

Crédit photos : Lucien Descombes 