Saône et Loire

8 hectares de culture et de chaume ont brûlé à Charmoy

Publié le 23 Juin 2026 à 18h09

8 hectares de culture et de chaume ont brûlé à Charmoy

Le sinistre a eu lieu ce mardi en début d’après-midi. 36 pompiers ont été mobilisés dont ceux du détachement préventif mis en place à Saint-Symphorien de Marmagne. Les agriculteurs sont venus en renfort des pompiers.

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