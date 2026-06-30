Chalon sur Saône
Une journée dédiée à la beauté du regard et à la confiance en soi avec Johanna et Maryam
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 30 Juin 2026 à 10h30
Deux expertes unissent leurs compétences pour proposer de valoriser votre image. Plus de détails avec Info Chalon.
Une journée idéale pour bénéficier des conseils de deux professionnelles complémentaires et repartir avec un regard neuf sur son image.
Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 pour une journée exceptionnelle consacrée à la beauté et au conseil en image se tiendra à Cosmic Tatoo, 52 rue Saint-Georges à Chalon-sur-Saône.
Baptisée «Sublimation du Regard & Conseil en Image», cette initiative réunit deux professionnelles passionnées : Johanna Monti, experte en maquillage permanent, et Maryam Kah, conseillère en image.
L'objectif est simple : proposer un accompagnement personnalisé afin d'aider chacun à révéler son potentiel, harmoniser son image et gagner en confiance.
«Avec Maryam, on se complète de par nos domaines de compétence», nous explique Johanna.
Ensemble, elles offrent une approche globale où le regard et l'image se répondent pour mettre en valeur chaque personnalité.
Un diagnostic du regard personnalisé
Habituellement, Johanna consacre près de deux heures à chaque consultation. «Normalement, je bloque deux heures par séance», confie-t-elle. Pour cette journée exceptionnelle, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de son expertise, chaque diagnostic du regard durera environ 30 minutes.
Au cours de cet échange, elle analysera la morphologie du visage, les traits et les attentes de chacun afin de déterminer les techniques les plus adaptées.
Les conseils d'une experte en image
En complément, Maryam proposera une séance de morphovisagisme comprenant des conseils personnalisés sur :
• la coiffure,
• le choix des lunettes,
• les bijoux,
• le maquillage,
• la ligne des sourcils.
L'objectif est de créer une image cohérente, élégante et fidèle à la personnalité de chaque participante.
Une expertise reconnue bien au-delà de la région
À la tête de Cosmic Tattoo, son institut ouvert à Chalon-sur-Saône en septembre 2020, Johanna Monti est aujourd'hui une référence dans le domaine du maquillage permanent.
Si elle est reconnue pour les sourcils, l'eye-liner et la pigmentation des lèvres, son savoir-faire ne s'arrête pas là. Elle réalise également des prestations de rattrapage, exclusivement pour les sourcils, ainsi que les entretiens nécessaires au fil des années.
Sa réputation dépasse largement les frontières de la Bourgogne Franche-Comté. «J'ai des clientes qui viennent parfois de Suisse, Lyon, Paris voire Montpellier», souligne-t-elle, preuve de la confiance que lui accordent des clientes venues parfois de plusieurs centaines de kilomètres.
Au-delà des conseils esthétiques, cette journée est pensée pour permettre à chacun de gagner en confiance, révéler sa beauté naturelle, harmoniser son image et, surtout, se sentir pleinement soi-même.
Informations pratiques
Cosmic Tatoo, 52 rue Saint-Georges, 71100 Chalon-sur-Saône
Le mardi 16 juin 2026, de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
Réservation obligatoire.
Tarifs : Diagnostic du regard (29 euros), séance Colorimétrie / morphovisagisme (79 euros) et autres prestations de conseil en image : sur demande.
Renseignements et réservations : Johanna Monti (06 56 81 06 17), Maryam Kah (07 68 36 28 86).
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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