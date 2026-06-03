De bons résultats pour le Cercle de l'Aviron de Chalon avant les échéances nationales

À quelques jours des Championnats de France, les Chalonnais ont signé une belle moisson de podiums. Plus détails avec Info Chalon.

Le week-end des 30 et 31 mai 2026, les rameurs du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) ont participé à la Régate internationale de Mâcon, ultime rendez-vous avant les grandes compétitions nationales de cette fin de saison.

Le club chalonnais était représenté dans l'ensemble des catégories, des U15 aux masters, en passant par les U17, U19 et seniors. Dix embarcations étaient engagées le samedi et quinze le dimanche, dans des conditions idéales, avec une météo clémente et un plateau de concurrents particulièrement relevé.

Les Chalonnais ont réalisé une belle performance d'ensemble en décrochant 14 podiums au cours du week-end : trois victoires, six deuxièmes places et cinq troisièmes places. Des résultats encourageants qui témoignent du bon niveau de préparation des équipages à l'approche des rendez-vous majeurs de la saison.

Les prochaines semaines s'annoncent en effet décisives.

Ainsi, dès ce week-end des 6 et 7 juin 2026, les seniors et les U19 participeront aux Championnats de France sprint (500 mètres) à Bourges (Cher). Le CAC y engagera treize embarcations avec l'ambition de confirmer les bonnes dispositions affichées à Mâcon.

Les autres catégories entreront également dans le vif du sujet : les championnats de zone bateau court pour les U15 se dérouleront les 13 et 14 juin avant les Championnats de France des 4 et 5 juillet; les U17 tenteront de décrocher leur qualification aux Championnats de France les 13 et 14 juin; tandis que les masters participeront à leurs Championnats de France les 11 et 12 juin.

Avec ces résultats obtenus à Mâcon, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône aborde cette période décisive avec confiance et ambition.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati