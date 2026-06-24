Bresse
Forum de l'emploi ce jeudi à Verdun-Ciel avec plusieurs dizaines d'offres à pourvoir
Publié le 24 Juin 2026 à 10h09
A noter que le secteur de la défense sera bien représenté ainsi que le bâtiement. Attention exclusivement le matin.
La Communauté de communes de Saône Doubs Bresse en partenariat avec France Travail et la Mission locale organise son Premier Forum de l'Emploi le 25/06/2026 de 9h30 à 13h30 à la salle des fêtes de Verdun Ciel.
Entreprises locales (KP1, Val Union BFC, Coopérative Bourgogne Sud, Cometh, SARL Lauquin Cyrille, IB Couverture zinguerie, Fragassi Menuiserie, Emploi Services, ADMR, Groupama...), Agences intérim, Organismes de formation (Lycée Reine Antier, CFA d'Autun, AFTRAL) et acteurs de l'accompagnement seront présents pour vous faire découvrir leurs opportunités, échanger sur vos projets professionnels et peut être décrocher votre futur emploi.
Vous pourrez rencontrer directement des recruteurs, déposer votre CV et découvrir les secteurs qui recrutent près de chez vous.
Que vous soyez à la recherche d'un emploi, en reconversion, étudiant ou simplement curieux des opportunités locales, ce rendez-vous est fait pour vous.
Venez nombreux !
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