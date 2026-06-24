Nextis découvre l'aviron et rejoint les partenaires du CAC

Une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de l'esprit d'équipe. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 19 juin 2026, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) a eu le plaisir d'accueillir l'entreprise Nextis pour une journée de séminaire placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.

Ainsi, une cinquantaine de collaborateurs ont ainsi pu découvrir l'univers de l’aviron et l'environnement privilégié du club.

La journée a débuté par un accueil chaleureux autour d'un déjeuner au bord de la Saône, offrant aux participants un moment d'échange dans un cadre particulièrement agréable. Les collaborateurs de Nextis ont ensuite poursuivi leur programme avec une réunion interne organisée dans l'une des salles du Colisée, un lieu parfaitement adapté pour travailler dans des conditions confortables malgré les fortes chaleurs.

Moment fort de la journée, Adrien Hardy est venu présenter le CAC et partager son parcours sportif d'exception. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger avec le champion olympique et de découvrir sa médaille d'or, suscitant un vif intérêt et de nombreuses questions. Cet échange privilégié a été particulièrement apprécié par l'ensemble des collaborateurs.

L'après-midi a laissé place à l'action avec une initiation à l'aviron sur la Saône. Répartis sur différents types d’embarcations – huit, quatre et même skiff pour les plus audacieux – les participants ont pu découvrir les sensations uniques de notre discipline. Une expérience sportive originale, fédératrice et riche en émotions, qui a permis à chacun de relever un nouveau défi tout en renforçant l'esprit d'équipe.

La journée s'est conclue dans une ambiance chaleureuse autour d'un repas partagé au bord de l'eau, offrant un dernier moment de convivialité avant le retour des participants.

Cette belle rencontre marque également le début d’une nouvelle collaboration. À l'issue de ce séminaire, Nextis a en effet choisi de rejoindre le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en tant que partenaire. La convention de partenariat sera officiellement signée dans les prochaines semaines dans les locaux de l'entreprise.

Le CAC remercie chaleureusement l'ensemble des collaborateurs de Nextis pour leur confiance et leur enthousiasme, et se réjouit de cette future collaboration.

Après avoir découvert l'aviron sur l'eau, Nextis embarque désormais aux côtés du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en tant que partenaire : une nouvelle aventure qui ne fait que commencer !

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati