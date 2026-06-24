Cercle d'Aviron de Chalon sur Saône
Nextis découvre l'aviron et rejoint les partenaires du CAC
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 24 Juin 2026 à 11h00
Une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de l'esprit d'équipe. Plus de détails avec Info Chalon.
Vendredi 19 juin 2026, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) a eu le plaisir d'accueillir l'entreprise Nextis pour une journée de séminaire placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.
Ainsi, une cinquantaine de collaborateurs ont ainsi pu découvrir l'univers de l’aviron et l'environnement privilégié du club.
La journée a débuté par un accueil chaleureux autour d'un déjeuner au bord de la Saône, offrant aux participants un moment d'échange dans un cadre particulièrement agréable. Les collaborateurs de Nextis ont ensuite poursuivi leur programme avec une réunion interne organisée dans l'une des salles du Colisée, un lieu parfaitement adapté pour travailler dans des conditions confortables malgré les fortes chaleurs.
Moment fort de la journée, Adrien Hardy est venu présenter le CAC et partager son parcours sportif d'exception. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger avec le champion olympique et de découvrir sa médaille d'or, suscitant un vif intérêt et de nombreuses questions. Cet échange privilégié a été particulièrement apprécié par l'ensemble des collaborateurs.
L'après-midi a laissé place à l'action avec une initiation à l'aviron sur la Saône. Répartis sur différents types d’embarcations – huit, quatre et même skiff pour les plus audacieux – les participants ont pu découvrir les sensations uniques de notre discipline. Une expérience sportive originale, fédératrice et riche en émotions, qui a permis à chacun de relever un nouveau défi tout en renforçant l'esprit d'équipe.
La journée s'est conclue dans une ambiance chaleureuse autour d'un repas partagé au bord de l'eau, offrant un dernier moment de convivialité avant le retour des participants.
Cette belle rencontre marque également le début d’une nouvelle collaboration. À l'issue de ce séminaire, Nextis a en effet choisi de rejoindre le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en tant que partenaire. La convention de partenariat sera officiellement signée dans les prochaines semaines dans les locaux de l'entreprise.
Le CAC remercie chaleureusement l'ensemble des collaborateurs de Nextis pour leur confiance et leur enthousiasme, et se réjouit de cette future collaboration.
Après avoir découvert l'aviron sur l'eau, Nextis embarque désormais aux côtés du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône en tant que partenaire : une nouvelle aventure qui ne fait que commencer !
(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
-
MONTGOLFIADES - Au-delà de 30-32°c, les ballons auront bien du mal à décoller
-
Face à la canicule, la température de l'eau n'est plus en capacité de refroidir les centrales nucléaires
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four