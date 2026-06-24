Y.B. Mixt Fight : bons résultats sportifs et belle convivialité au sein du club

Au cours de son assemblée générale statutaire, le club sportif Yoseikan Budo Mixt Fight de Châtenoy le Royal a fait un point sur la saison écoulée.

Une assemblée présidée par Raphaële Jeannet avec comme invités Fabrice Rignon, maire adjoint chargé des sports et J-C. Reynaud, représentant Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports, excusé pour la circonstance.

Comme notre site a relaté régulièrement, cette saison a été riche en bons résultats comme l’a souligné Yannick Ponnelle dans son rapport sportif que ce soient dans les compétitions départementales, régionales ou nationales ou de nombreuses médailles ont été ramené, confirmation de la qualité du travail des compétiteurs certes mais aussi des entraîneurs et encadrants.

Le rapport moral de la présidente a souligné la bonne dynamique du club ainsi que la forte implication des bénévoles et par conséquence de bons résultats sportifs obtenus dans les différentes catégories et disciplines que ce soit en Yoseikan Budo ou en Karaté Mix.

Un club avec une gestion saine au regard du bilan présenté par le trésorier Jean Paneglio et qui, outre l’aspect sportif, organise des manifestations pour maintenir l’ambiance tant auprès des plus jeunes que des plus grands afin d’assurer la pérennité du club et la convivialité au sein de celui-ci.

Une assemblée générale qui a été l’occasion de présenter des projets pour la prochaine saison, entre d’autres de développer la pratique de ce sport chez les jeunes; de renforcer la formation des encadrants; d’organiser de nouveaux évènements sportifs ainsi que la poursuite d’actions visant à promouvoir les valeurs de convivialité et des respect qui fait d’identité du Y.B. Mix Fight.

Les invités n’ont ps manqué de souligner et de féliciter pour les bons résultats du club. Pour l’adjoint aux sports : « Ces bons résultats sont la concrétisation de la bonne gestion sportive et financière. » tout en confirmant le soutien de la Municipalité pour assurer le bon fonctionnement du club au sein des locaux et installations fournis.

Le représentant de l’OMS a remercier le club pour son implication lors du Forum des associations, lequel a lieu le dimanche 30 aout 2026 et de rappeler la sortie de la plaquette 2026-2028 pour début septembre 2026 laquelle sera distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune.

Un verre de l’Amitié a conclu cette assemblée générale dans un moment de convivialité.

JCR