Châtenoy le Royal
Y.B. Mixt Fight : bons résultats sportifs et belle convivialité au sein du club
Publié le 24 Juin 2026 à 10h28
Au cours de son assemblée générale statutaire, le club sportif Yoseikan Budo Mixt Fight de Châtenoy le Royal a fait un point sur la saison écoulée.
Une assemblée présidée par Raphaële Jeannet avec comme invités Fabrice Rignon, maire adjoint chargé des sports et J-C. Reynaud, représentant Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports, excusé pour la circonstance.
Comme notre site a relaté régulièrement, cette saison a été riche en bons résultats comme l’a souligné Yannick Ponnelle dans son rapport sportif que ce soient dans les compétitions départementales, régionales ou nationales ou de nombreuses médailles ont été ramené, confirmation de la qualité du travail des compétiteurs certes mais aussi des entraîneurs et encadrants.
Le rapport moral de la présidente a souligné la bonne dynamique du club ainsi que la forte implication des bénévoles et par conséquence de bons résultats sportifs obtenus dans les différentes catégories et disciplines que ce soit en Yoseikan Budo ou en Karaté Mix.
Un club avec une gestion saine au regard du bilan présenté par le trésorier Jean Paneglio et qui, outre l’aspect sportif, organise des manifestations pour maintenir l’ambiance tant auprès des plus jeunes que des plus grands afin d’assurer la pérennité du club et la convivialité au sein de celui-ci.
Une assemblée générale qui a été l’occasion de présenter des projets pour la prochaine saison, entre d’autres de développer la pratique de ce sport chez les jeunes; de renforcer la formation des encadrants; d’organiser de nouveaux évènements sportifs ainsi que la poursuite d’actions visant à promouvoir les valeurs de convivialité et des respect qui fait d’identité du Y.B. Mix Fight.
Les invités n’ont ps manqué de souligner et de féliciter pour les bons résultats du club. Pour l’adjoint aux sports : « Ces bons résultats sont la concrétisation de la bonne gestion sportive et financière. » tout en confirmant le soutien de la Municipalité pour assurer le bon fonctionnement du club au sein des locaux et installations fournis.
Le représentant de l’OMS a remercier le club pour son implication lors du Forum des associations, lequel a lieu le dimanche 30 aout 2026 et de rappeler la sortie de la plaquette 2026-2028 pour début septembre 2026 laquelle sera distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune.
Un verre de l’Amitié a conclu cette assemblée générale dans un moment de convivialité.
JCR
-
MONTGOLFIADES - Au-delà de 30-32°c, les ballons auront bien du mal à décoller
-
Face à la canicule, la température de l'eau n'est plus en capacité de refroidir les centrales nucléaires
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four