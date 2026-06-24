Chalon sur Saône

MONTGOLFIADES 2026 - Les animations de la Prairie Saint-Nicolas sont supprimées - une partie des vols maintenue de très bonne heure

Publié le 24 Juin 2026 à 13h25

MONTGOLFIADES 2026 - Les animations de la Prairie Saint-Nicolas sont supprimées - une partie des vols maintenue de très bonne heure

Communiqué de l'organisation 

 L épisode caniculaire qui place notre département en vigilance rouge nous oblige à adapter notre organisation afin de garantir la sécurité du public.
Toutes les animations sont supprimées les après midi du samedi et du dimanche.
Les décollages de montgolfières sont maintenus à 5h30 le matin et 20h le soir