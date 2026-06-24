PISCINES - Le Grand Chalon offre la gratuité sur Saint-Rémy et Saint-Jean-de Vaux

La piscine de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux, qui ouvre au public le samedi 27 juin, sera également accessible gratuitement durant cette même période.

Face à l’épisode de canicule exceptionnel que connaît actuellement le territoire et au placement de la Saône-et-Loire en vigilance rouge dans le cadre du plan ORSEC « Gestion sanitaire des vagues dechaleur », le Grand Chalon a décidé de rendre gratuit l’accès aux piscines Camille Muffat à Saint- Rémy et de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux.

Cette mesure vise à offrir aux habitants de l’agglomération des espaces de rafraîchissement accessibles à tous pendant la durée de cet épisode de fortes chaleurs.

La natation scolaire ayant été suspendue jusqu'à nouvel ordre dans le cadre du plan Orsec, la piscine Camille Muffat à Saint-Rémy est ouverte au grand public dès ce mercredi 24 juin.

L’accès sera gratuit pour tous jusqu’à la fin de la période de vigilance rouge.

La piscine de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux, qui ouvre au public le samedi 27 juin, sera également accessible gratuitement durant cette même période.

Par ailleurs, le Grand Chalon poursuit activement ses démarches en vue d’une réouverture prochaine de l’Espace nautique. Les modalités précises seront communiquées ultérieurement.

Gratuité et horaires d’ouverture au public

UNIQUEMENT pendant la période de vigilance rouge (échéance non connue à ce jour)

>Piscine Camille Muffat (Saint-Rémy)

Mercredi 24 juin 10h à 20h

Jeudi 25 juin de 10h à 19h

Vendredi 26 juin de 10h à 20h

Samedi 27 juin et dimanche 28 juin de 11h à 20h

>Piscine de la Vallée (Saint-Jean-de vaux)

Samedi 27 et dimanche 28 juin de 12h à 19h