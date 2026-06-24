Agglomération chalonnaise
PISCINES - Le Grand Chalon offre la gratuité sur Saint-Rémy et Saint-Jean-de Vaux
Publié le 24 Juin 2026 à 12h23
La piscine de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux, qui ouvre au public le samedi 27 juin, sera également accessible gratuitement durant cette même période.
Face à l’épisode de canicule exceptionnel que connaît actuellement le territoire et au placement de la Saône-et-Loire en vigilance rouge dans le cadre du plan ORSEC « Gestion sanitaire des vagues dechaleur », le Grand Chalon a décidé de rendre gratuit l’accès aux piscines Camille Muffat à Saint- Rémy et de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux.
Cette mesure vise à offrir aux habitants de l’agglomération des espaces de rafraîchissement accessibles à tous pendant la durée de cet épisode de fortes chaleurs.
La natation scolaire ayant été suspendue jusqu'à nouvel ordre dans le cadre du plan Orsec, la piscine Camille Muffat à Saint-Rémy est ouverte au grand public dès ce mercredi 24 juin.
L’accès sera gratuit pour tous jusqu’à la fin de la période de vigilance rouge.
La piscine de la Vallée à Saint-Jean-de-Vaux, qui ouvre au public le samedi 27 juin, sera également accessible gratuitement durant cette même période.
Par ailleurs, le Grand Chalon poursuit activement ses démarches en vue d’une réouverture prochaine de l’Espace nautique. Les modalités précises seront communiquées ultérieurement.
Gratuité et horaires d’ouverture au public
UNIQUEMENT pendant la période de vigilance rouge (échéance non connue à ce jour)
>Piscine Camille Muffat (Saint-Rémy)
Mercredi 24 juin 10h à 20h
Jeudi 25 juin de 10h à 19h
Vendredi 26 juin de 10h à 20h
Samedi 27 juin et dimanche 28 juin de 11h à 20h
>Piscine de la Vallée (Saint-Jean-de vaux)
Samedi 27 et dimanche 28 juin de 12h à 19h
-
MONTGOLFIADES - Au-delà de 30-32°c, les ballons auront bien du mal à décoller
-
Face à la canicule, la température de l'eau n'est plus en capacité de refroidir les centrales nucléaires
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four