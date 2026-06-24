Culture
Nuit des églises : un voyage conté au fil de l'eau à Saint-Paul Apôtre
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 24 Juin 2026 à 11h30
Avec une entrée libre au profit de la paroisse Saint-Paul. Plus de détails avec Info Chalon.
Pour la deuxième année consécutive, la paroisse Saint-Paul participe à la Nuit des églises, manifestation nationale qui invite le public à découvrir autrement les édifices religieux à travers des propositions culturelles, artistiques et spirituelles.
À cette occasion, Emmanuelle Lieby présentera son spectacle «Contes au fil de l'eau» le dimanche 28 juin 2026 à 18 heures, à l'église Saint-Paul Apôtre, située 1 rue Winston Churchill à Chalon-sur-Saône.
Destiné à tous les publics à partir de 7 ans, ce voyage conté entraînera les spectateurs au fil de récits où l'eau devient source de rêves, d'aventures et de rencontres. Un moment de partage et d'évasion à vivre en famille ou entre amis dans le cadre chaleureux de cette église située au cœur du quartier des Prés Saint-Jean.
L'entrée est libre, les dons recueillis étant destinés au profit de la paroisse Saint-Paul.
L'an dernier, cette première participation à la Nuit des églises avait déjà trouvé son public malgré des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes. «L'année dernière, la chaleur avait eu raison du public, mais on avait quand même fait une cinquantaine d'entrées», nous rapporte la conteuse.
Un encouragement qui a motivé les organisateurs à renouveler l'expérience cette année.
À travers cette nouvelle participation à la Nuit des églises, la paroisse Saint-Paul souhaite offrir à tous un moment de découverte, de convivialité et d'émerveillement. Une invitation à pousser les portes de l'église pour se laisser porter, le temps d'une soirée, par la magie des contes et le plaisir de partager une expérience culturelle ouverte à tous.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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