Chalon sur Saône
“Chez Louis” – La nouvelle carte arrive cette semaine !
Par Nathalie DUNAND
Publié le 24 Juin 2026 à 09h18
Produits frais et cuisine ‘fait maison’, c’est la promesse de la brasserie Chez Louis, le lieu emblématique pour vos pauses déjeuner de la place Saint-Vincent.
Recommandé Gault & Millau Bourgogne-Franche-Comté 2023-2024.
Cuisine généreuse, locale et authentique. Viande 100 % française. Plat du jour à 13 € et dessert du jour à 6 €.
Et bien sûr, les formules du midi :
Formule à 18 €
Accompagnée d’un verre de vin, d’une pression ou d’un sirop à l’eau
Entrée + Plat du jour (ou)
Plat du jour + Dessert
Menu “Le Louis” : 29,50 €
Entrée + Plat + Dessert
La spécialité de Chez Louis : 17,50 €
(les vendredis, samedis et lundis)
Tête de veau, fines herbes, légumes de pot-au-feu
Menu enfant 11,50 €
Croquettes de poulet + légumes du moment (ou) frites maison + glace + sirop à l’eau
Ou à la carte : salades, entrées, plats, burgers, fromages, desserts et… café gourmand à 7,50 €.
Il y en a pour tous les goûts ! À ne pas manquer pour vos pauses déjeuner !
Publi-information Serge DUNAND
[email protected]
Brasserie CHEZ LOUIS
Tous les midis, du lundi au samedi
17, place Saint-Vincent – 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 91 39 81
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