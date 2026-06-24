“Chez Louis” – La nouvelle carte arrive cette semaine !

Produits frais et cuisine ‘fait maison’, c’est la promesse de la brasserie Chez Louis, le lieu emblématique pour vos pauses déjeuner de la place Saint-Vincent. Recommandé Gault & Millau Bourgogne-Franche-Comté 2023-2024.

Cuisine généreuse, locale et authentique. Viande 100 % française. Plat du jour à 13 € et dessert du jour à 6 €.

Et bien sûr, les formules du midi :

Formule à 18 €

Accompagnée d’un verre de vin, d’une pression ou d’un sirop à l’eau

Entrée + Plat du jour (ou)

Plat du jour + Dessert

Menu “Le Louis” : 29,50 €

Entrée + Plat + Dessert



La spécialité de Chez Louis : 17,50 €

(les vendredis, samedis et lundis)

Tête de veau, fines herbes, légumes de pot-au-feu

Menu enfant 11,50 €

Croquettes de poulet + légumes du moment (ou) frites maison + glace + sirop à l’eau



Ou à la carte : salades, entrées, plats, burgers, fromages, desserts et… café gourmand à 7,50 €.

Il y en a pour tous les goûts ! À ne pas manquer pour vos pauses déjeuner !

Publi-information Serge DUNAND

[email protected]

Brasserie CHEZ LOUIS

Tous les midis, du lundi au samedi

17, place Saint-Vincent – 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 91 39 81