Chalon sur Saône
À la découverte du vivant avec « Écocurieux », la nouvelle aventure nature d’Amandine Junier-Dubus
Publié le 24 Juin 2026 à 08h30
Transmettre la passion de la biodiversité par le jeu et l’exploration sensorielle, c’est le pari d'Amandine Junier-Dubus. Tout juste lancée en Saône-et-Loire, sa structure « Écocurieux » donne son premier grand rendez-vous aux familles le mercredi 19 août au lieu du mercredi 24 juin 2026 (canicule oblige) au Port de Plaisance de Chalon-sur-Saône, pour une journée festive baptisée « L’Été des Oiseaux ».
Changer de regard sur la faune et la flore qui nous entourent, voilà le cœur de la démarche d'Amandine Junier-Dubus. Après avoir affûté ses compétences d'animatrice en Bretagne (à la ferme du Botrai) puis au sein des structures scolaires et des centres de loisirs chalonnais, cette naturaliste de terrain a choisi de donner une nouvelle impulsion à sa carrière en fondant "Écocurieux".
Portée par une mascotte malicieuse, un écureuil équipé de jumelles, l'entreprise est née d'une volonté profonde : semer des graines de conscience écologique chez les plus jeunes en les connectant directement au vivant.
« Écocurieux est né de cette envie de partager mon amour pour la faune et la flore. Je voulais porter des projets qui fassent sens : apprendre à observer et à comprendre ce qui nous entoure, c’est le premier pas indispensable pour avoir envie de le protéger », confie la créatrice.
Des projets pédagogiques façonnés entièrement sur-mesure
La grande particularité d'Écocurieux ? Refuser les programmes standardisés pour privilégier le cousu main et l’immersion interactive. Amandine imagine, conçoit et fabrique elle-même ses propres supports pédagogiques et ses jeux.
Qu'il s'agisse des écoles, des accueils de loisirs, des collectivités ou des familles, l'offre se module entièrement à la demande tout au long de l'année.
« J’ai pensé mon activité pour qu'elle s'articule à 100 % autour des attentes de mes partenaires. Je m'adapte à leur thématique, qu'il s'agisse d'explorer la vie secrète du sol, de comprendre l'écosystème de nos rivières ou de décoder les comportements des animaux », insiste l'animatrice, qui met un point d'honneur à proposer des expériences tactiles et sensorielles uniques.
Cap sur les bords de Saône pour « L’Été des Oiseaux » : journée prévue ce mercredi 24 juin, reportée au mercredi 19 août 2026 en raison de la canicule.
Pour célébrer ce lancement avec les Chalonnais, Écocurieux invite petits et grands à lever les yeux vers le ciel. Dans le cadre des animations estivales du label environnemental Pavillon Bleu, la journée gratuite « L’Été des Oiseaux » s’installera au Port de Plaisance de 10h à 18h mercredi 19 août 2026.
Pour l'occasion, Amandine déploiera six espaces ludiques et interactifs entièrement dédiés aux espèces à plumes qui peuplent les rives de la Saône.
Au programme : énigmes ornithologiques, puzzles de chaînes alimentaires, manipulations ludiques et mini-sorties d'initiation guidées, jumelles au poing, pour apprendre à observer les oiseaux dans leur habitat naturel.
Une initiative menée en étroite collaboration avec Nicolas Cambas, responsable du Port de Plaisance, qui partage cette ambition de dynamiser le site tout en sensibilisant les usagers aux éco-gestes. Une excellente occasion pour le public local de venir à la rencontre de cette nouvelle actrice de l'environnement, et pour les enfants de redécouvrir les bords de Saône sous un angle inédit.
INFOS PRATIQUES :
Événement : « L’Été des Oiseaux »
· Lieu : Port de Plaisance de Chalon-sur-Saône
· Date : Mercredi 19 août 2026, de 10h à 18h avec une petite pause de 12h30 à 13h30
· Public : Accessible à tous, animations spécialement conçues pour le jeune public (à partir de 6 ans)
· Tarif : Entrée libre et gratuite
Prestations à l'année (écoles, centres de loisirs, événements, familles) :
Contact direct : 06.69.49.18.23
Courriel : [email protected]
Suivre l'actualité : ecocurieux.com
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