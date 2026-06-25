Incendie à Mercurey - 80 pompiers sur zone, un super puma attendu
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 25 Juin 2026 à 19h08
L'incendie a parcouru 10 hectares.
La piste de l'évacuation du cifa un temps evoquée s'est terminée par un simple confinement des apprentis. Philippe Deschamps, Sous-Prefet de Chalon s'est rendu sur place. Près de 80 sapeurs pompiers sont mobilisés. Le feu est stabilisé à 500 mètres de l'établissement. Un hélicoptère super puma est attendu sur zone. Près de10 hectares ont brûlé.
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