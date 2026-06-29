Chalon sur Saône
Chalon au fil de l'été et le Bicentenaire de la photographie lancés en grande pompe
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 29 Juin 2026 à 16h00
Le Port-Villiers a vibré lors d'une soirée festive de lancement mêlant musique, convivialité et feu d'artifice. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 27 juin 2026, le Port-Villiers a accueilli le lancement officiel de Chalon au fil de l'été ainsi que des festivités du Bicentenaire de la photographie.
Dès 20 heures 30, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, était accompagné de Bénédicte Mosnier, son adjointe à la culture et au patrimoine, ainsi que de nombreux élus, a donné le coup d'envoi de cette nouvelle édition estivale.
Entouré des membres d'un groupe en plein préparatifs sur la jetée qui jouxte les marches du Port-Villiers, le maire finira son discours, après avoir égrainer les principales animations qui émailleront l'été chalonnais, par un «Vive l'été à Chalon !».
Cette soirée marquait également l'ouverture des 12èmes Guinguettes de Chalon-sur-Saône, rendez-vous incontournable de l'été chalonnais. Après les discours officiels, le public a partagé le traditionnel verre de l'amitié, accompagné d'une dégustation gratuite de glaces aux parfums pistache, chocolat, ou des deux saveurs.
L'ambiance musicale a ensuite été assurée par les Hawaïan Pistoleros, le fameux groupe qui se préparait alors que le maire faisait son discours de lancement, qui a fait voyager les spectateurs au rythme des musiques hawaïennes.
La soirée s'est achevée par un spectaculaire son et lumière suivi d'un feu d'artifice, spécialement imaginés autour du thème du Bicentenaire de la photographie.
En amont des festivités, de 18 heures 30 à 20 heures 30, petits et grands ont également pu immortaliser ce moment grâce à «Souriez, c'est guinguette», des séances photos gratuites proposées par le Studio photo Piffaut.
Les animations de Chalon au fil de l'été se poursuivront jusqu'au 29 août 2026, offrant tout au long de l'été de nombreux rendez-vous festifs, culturels et musicaux au cœur de Chalon-sur-Saône.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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