Les élèves du lycée Saint-Charles ont accueilli un astrophysicien mardi 26 mai

Mardi 26 mai, les élèves du lycée général et technologique du groupe St Charles, situé rue du pont de fer, ont accueilli M. Rollinde, astrophysicien, pour une journée sur la lune à travers l'art, l'astronomie et la physique grâce à divers ateliers et à une conférence.

Plusieurs enseignants ont conçu ce projet interdisciplinaire organisé en plusieurs phases. Avec l'aide d'Emmanuel Rollinde, astrophysicien travaillant dans un centre de recherche à Cergy-Paris et coordinateur de "Erasmus Astro-Journeys", les professeurs souhaitaient faire un lien entre l'astronomie et le référentiel scientifique.

Lucie Copreaux et Patrick Poncet, 2 enseignants du groupe St Charles, se sont investis pour que cette journée soit une réelle réussite à la fois pour M. Rollinde, qui a fait le déplacement jusqu'à Chalon-sur-Saône, mais également pour les élèves du lycée.

"L'astronomie est multi-matières et mêle culture scientifique, mathématiques, art, physique... C'est une discipline très riche !" explique M. Poncet

Une initiation à l'astronomie pour les 130 élèves de seconde

Avec la diversité des profils des élèves de Seconde, le programme de la journée avait pour mission d'aiguiser la curiosité de tous. Ainsi, à l'aide de 8 ateliers, les jeunes ont pu découvrir la lune et l'astronomie à travers l'art. Ils ont pu également observer les phases du plus célèbre satellite naturel de la Terre sur une toile de Van Gogh et à travers une chanson.

Puis, un atelier leur a permis de dessiner les constellations. Côtés mathématiques, ils ont calculé l'axe et le parallaxe scientifique.

Enfin, les participants ont étudié le mouvement de Pluton par rapport au Soleil et à la Terre et on appréhendé les notions de vitesse, de temps et le mouvement elliptique des planètes à l'aide d'une représentation du système solaire....

Une conférence pour les élèves de 1ère et Terminale avec la spécialité physique

Pour les élèves plus avertis avec une apétence pour la physique et les matières scientifiques M. Rollinde a pu développer le sujet de l'astronomie de manière beaucoup plus poussée sous forme d'une conférence plus académique.

Le lycée St Charles a à coeur de proposer régulièrement des intervenants traitant de sujets actuels. En effet, au trimestre dernier, un expert de l'IA était venu sensibiliser les élèves sur cette thématique hautement stratégique.