Canicule : la Ville de Chalon-sur-Saône étend les horaires d'ouverture des parcs et jardins municipaux

Alors que la Préfecture de Saône-et-Loire a déclenché le niveau rouge du plan ORSEC Canicule, les services météorologiques confirment que l’épisode caniculaire pourrait se maintenir au moins jusqu’au dimanche 28 juin. Afin de renforcer les mesures déjà mises en place pour protéger la santé et préserver le bien-être et la sécurité de tous, la Ville poursuit et adapte le déploiement de son plan anti-canicule. Ces mesures restent fonction de l’évolution de la situation, et d’autres dispositions pourront être prises en cas de besoin afin d’adapter les dispositifs.



Pour ses propres manifestations, la Ville de Chalon a pris la décision d’annuler systématiquement celles qui ont lieu entre 12h et 20h lorsqu’elles se déroulent en extérieur ou dans des lieux non rafraichis (troc-boutique, apéro des assos, vernissage d’une exposition au jardin de l’Arquebuse...).





Manifestations associatives, culturelles et sportives



Compte tenu du niveau de vigilance rouge, la Ville de Chalon-sur-Saône appelle les associations à la plus grande vigilance.



Dans ce contexte, il est demandé d’annuler toute manifestation considérée comme ne pouvant être organisée dans de bonnes conditions de sécurité, qu’elle se déroule en extérieur ou en intérieur (locaux insuffisamment rafraîchis, absence de conditions adaptées, public fragile, etc.).



Par ailleurs, la Préfecture de Saône et Loire a pris un arrêté portant interdiction de toutes manifestations sportives organisées en plein air ou dans des espaces non climatisés pendant la durée d’activation du niveau rouge.



La Ville recommande à chacun de se rapprocher des structures organisatrices d’événements pour s’assurer du maintien ou de l’annulation de ceux-ci.







Les écoles et l'Éducation nationale



Ø Des horaires aménagés : entre la fin du weekend et le début de la semaine, une demande d'aménagement a été formulée par presque toutes les écoles chalonnaises. Les parents des écoles concernées sont désormais autorisés à garder leur enfant, en particulier durant les heures les plus chaudes de la journée, sans pour autant qu’il soit considéré comme absent. A ce stade, les chiffres dont nous disposons nous confirment la possibilité d’accueillir les enfants qui ne peuvent pas être récupérés par leurs parents dans des conditions satisfaisantes au sein de leur école.



La Ville reste en contact permanent avec les services de l’Education nationale.



Ø Renforcement du réseau de climatisation : afin d’améliorer les conditions d’accueil pendant cet épisode de fortes chaleurs, la Ville a procédé au renforcement d’équipements des établissements scolaires en déployant trois climatiseurs dans chaque école.



Ø Adaptations des repas à la cantine : pour limiter les effets de la chaleur, les repas servis dans les restaurants scolaires vont être adaptés. Des repas froids sont proposés depuis vendredi 19 juin. Cette organisation a été définie avec la SOGERES pour la semaine en cours.



Ø Aération et ventilation des salles : depuis le début de l’épisode caniculaire, entre 5h et 8h chaque matin, les agents d’entretien et les gardiens procèdent à une aération suivie d’une mise en route des climatiseurs dans les établissements.



Ø Activités physiques suspendues : afin de préserver la santé des enfants, l’ensemble des activités physiques est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure concerne les temps méridiens, les accueils périscolaires du matin et du soir, ainsi que les activités encadrées par les intervenants associatifs. L’ensemble des sorties scolaires ont été annulées.



Ø Une hydratation adaptée : une vigilance particulière est portée à l’hydratation des élèves. Des consignes ont été transmises aux référents d’écoles afin d’encourager une consommation régulière d’eau tout au long de la journée. Les élèves ont également accès aux fontaines à eau dans les établissements qui en sont équipés. Des consignes ont également été données aux référents d'écoles (ombre, arrosage...)



Ø Relevés de températures : enfin, des relevés de températures sont régulierement effectués par le service Energie, jusqu’à deux fois par jour afin de suivre en direct l’évolution des conditions d’accueil des enfants et, en cas de besoin, poursuivre l’adaptation des dispositifs déjà mis en place.







Prendre soin des plus vulnérables



Ø La Maison des Seniors renforce son dispositif ”Registre Canicule” autour des personnes vulnérables. L’inscription à ce registre permet d’être appelé quotidiennement par la Maison des Seniors en cas de déclenchement du Plan Canicule par la Préfecture. Lors de cet appel, un agent rappelle les bons gestes et surtout, s’assure que l’inscrit sur le registre va bien. Le nombre d’inscrit dépasse à ce jour les 300 personnes.



Ø Entour’Âge en renfort : porté par la Maison des Seniors, le dispositif "Entour’Âge" lutte contre l’isolement des personnes âgées, dans tous les quartiers de la ville. Cette action permet aux seniors isolés de recevoir différentes visites plusieurs fois par mois à leur domicile et de rompre ainsi l’isolement. Dans cette période de fortes chaleurs, le dispositif Entour’Âge vient prêter main forte au dispositif ”Registre Canicule” pour s’assurer qu’aucune personne ne soit laissée de côté.



Ø Le service de portage de repas à domicile, mis en place par la Ville et qui propose des formules à la carte, contribuera également à vérifier l’état d’hydratation des bénéficiaires ainsi que le contenu du réfrigérateur. Les repas sont livrés tous les jours, permettant l’opportunité d’un porte-à-porte quotidien.

Dès le 16 juin dernier, la Ville de Chalon-sur-Saône avait anticipé l'arrivée de cet épisode caniculaire en diffusant un communiqué d'information invitant les personnes âgées, isolées ou fragiles à s'inscrire sur le registre communal canicule géré par la Maison des Seniors. Cette anticipation permet aujourd'hui de disposer d'un dispositif opérationnel pour assurer un suivi quotidien des personnes inscrites et leur rappeler les gestes de prévention indispensables. Il est encore possible de s'inscrire.

La Ville appelle toutes les personnes âgées, personnes handicapées à risque, personnes atteintes de pathologies les exposant davantage aux fortes chaleurs ou vivant seules à se faire connaître dès aujourd’hui, auprès de la Maison des Seniors au : 03 85 93 85 20



Parcs et jardins : le square Chabas reste ouvert



Ø Avec plus d’une dizaine de parcs et jardins, Chalon-sur-Saône dispose de nombreux lieux où trouver de la fraîcheur, la très grande majorité étant en accès libre 24h/24 au public :



- Parc Georges-Nouelle

- Prairie Saint-Nicolas

- La coulée verte

- Jardin du Conservatoire

- Parc de la biodiversité

- Lac des Prés Saint-Jean

- Parc des Aubépins



Le square François-Chabas restera désormais ouvert, dès ce lundi 22 juin, 24h/24 le temps de la canicule.



Ø Seuls trois parcs ferment en temps normal à 20h.

Afin de profiter de ces îlots de fraîcheur dans la ville, ils ouvriront désormais vers 7h le matin pour fermer à 22h :



- Jardin de la Banque de France

- Square de l’Arquebuse

- Jardin géo botanique