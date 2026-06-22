Journée Nationale du don d'organes - le Département de Saône et Loire se mobilise

À l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, le 22 juin 2026, le Département de Saône-et-Loire réaffirme son engagement en faveur de cette grande cause de santé publique. Dans le cadre de son partenariat avec le collectif des. Ambassadeurs du don d’organes et de sa récente labellisation, il lance une campagne d’affichage dédiée au don d’organes au sein de ses Centres de santé territoriaux (CST).

Une démarche visant à informer, sensibiliser et encourager le dialogue autour de ce geste de solidarité qui peut sauver des vies.

Cette mobilisation est menée en partenariat avec les associations ADOT 71 et Tout cœur avec Louis, engagées depuis plusieurs années dans la promotion du don d’organes et la sensibilisation du public sur l’ensemble du territoire.

Déjà engagé dans une politique de santé volontariste, le Département de Saône-et-Loire a franchi une nouvelle étape, le 20 avril dernier, en rejoignant le réseau national des collectivités ambassadrices du don d’organes, aux côtés de Greffes+, représenté localement par France ADOT71 et l’association De tout cœur avec Louis.

Cette démarche vise à sensibiliser largement les habitants à un sujet encore trop peu abordé, alors même que 2 à 3 personnes décèdent chaque jour en France faute d’organes disponibles, soit près de 1 000 décès par an.

Un décret entré en vigueur le 1er janvier 2017 renforce le principe de consentement présumé en place depuis 1976 : le refus de donner un organe doit être clairement exprimé et enregistré sur le registre national des refus.

Les ambassadeurs sont là pour expliquer cela, pour corriger les idées reçues, et pour que chacun se positionne clairement afin d’éviter les situations difficiles pour les familles et les médecins.

Le don d’organes est un sujet sensible.

Un ambassadeur aide à en parler librement en incitant les discussions autour de ce sujet dans les familles, les écoles, les entreprises.

L’objectif d’une meilleure connaissance du sujet, c’est :

• Plus de donneurs connus

• Plus de vies sauvées.

En devenant le deuxième Département de France, après le Département des Bouches-du-Rhône, et le premier de Bourgogne-Franche-Comté à porter cette distinction, la Saône-et-Loire affirme sa volonté de faire du don d’organes une cause collective, visible et partagée sur l’ensemble de son territoire.