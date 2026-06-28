Fluffy lui a montré le chemin : l’histoire d’Edmond et Rosalie, enfin adoptés

SPA de Gueugnon : Hélène ne connaissait que les chats issus d’élevages. Puis une petite chatte errante est entrée dans sa vie et lui a ouvert les yeux sur le destin des chats abandonnés.

Depuis son enfance, Hélène entretient avec les chats une relation faite d’observation, de patience et de confiance. Pourtant, rien ne la destinait à adopter des animaux.

Qu’est-ce qui mènera Hélène, propriétaire de deux chats de race issus d’élevages, à la SPA de Gueugnon ? Une trajectoire pour le moins émouvante.

Celle qui n’a pas de nom

Bourbon-Lancy, un appartement tranquille où vivent Hélène et ses deux chats luxueux. Une jeune chatte rôde autour de l’immeuble. Elle garde ses distances, observe tout, refuse qu’on l’approche. « Ça fait 4 ans qu’elle tourne ici », lui dit sa voisine.

Un jour, Hélène parvient à la caresser, elle comprend : « Lorsque ma main a glissé sur son dos, j’ai senti chacune de ses côtes. Sous son épaisse fourrure d’angora, elle n’était plus qu’un squelette. On ne pouvait absolument pas l’imaginer. »

Fluffy (qui ne porte pas encore de nom), n’a que la peau sur les os. Comme tant d’autres chats errants, elle survivait tant bien que mal, trouvant quelques restes de nourriture autour des immeubles.

Hélène ouvre sa porte à ce troisième félin qu’elle baptise Fluffy. « L’un de mes chats ne l’a pas acceptée tout de suite. Pendant plusieurs mois, la cohabitation a été compliquée. Mais Fluffy avait déjà traversé tant d’épreuves qu’elle a fini par gagner sa place. »

« J’ai mis un an et demi à l’apprivoiser vraiment. Elle restait sur le qui-vive, avait ses repères dans mon appartement (le sien désormais) ; puis un jour elle a estimé que j’étais digne de confiance : elle est venue dormir près de mon cou chaque nuit. »

Le trio cohabite sereinement autour d’une maîtresse qui a un cœur assez large pour prendre soin de chacun.

Celle qui m’a guidée

« Aujourd’hui, je suis persuadée que c’est Fluffy qui m’a conduite vers les chats abandonnés. Sans elle, je ne serais probablement jamais entrée dans un refuge. »

Les deux chats de race disparaissent paisiblement à l’âge de 17 ans. Pour le travail, Hélène a emménagé il y a 3 ans à Lux, avec sa Fluffy, bien sûr. Ce “guide” s’est éteint à son tour, début 2026.

Les mois passent, pris par le deuil, teinté des beaux souvenirs que ces trois félins ont partagés avec leur maîtresse.

« Puis je me suis surprise à regarder les annonces de chats à adopter. Et par le hasard des algorithmes de Fb, je suis tombée sur le site du refuge SPA de Gueugnon. Ce fut le coup de foudre : un chat, mâle, dont le regard si particulier m’a saisie. »

Mais l’esprit rationnel et responsable prend le dessus. Nous sommes en mai, Hélène sera en vacances en juin. Pas le temps pour un projet d’adoption.

Entre-temps, en juillet, un appel au secours d’une association chalonnaise lui fait croiser la route d’Arsène, un chat retrouvé avec une soixantaine de plombs dans le corps. Hélène le recueille, l’entoure de soins, l’apaise. Il ne survivra pas longtemps, mais cette rencontre conforte Hélène dans son envie d’offrir une seconde chance aux chats les plus meurtris.

C’est en novembre qu’elle regarde une seconde fois le site de l’ADPA, refuge animalier de Gueugnon : « j’étais persuadée que ce chat au regard si profond avait été adopté. Eh bien non, sa photo, ce regard… il était toujours sur le site. »

Le premier contact avec la SPA de Gueugnon

Hélène franchit le pas : « quand j’ai contacté Maud, directrice de la SPA de Gueugnon, j’ai été favorablement surprise par son honnêteté. Ce chat, m’explique-t-on, n’a jamais eu de demandes d’adoption, il est même le doyen du refuge. Et l’on me prévient : peut-être ne s’approchera-t-il pas de vous lorsque vous viendrez. »

Tant de transparence rassure Hélène, la confirme même dans son désir de rencontrer le « doyen ».

« Dès que je suis entrée, il est venu vers moi sans la moindre hésitation. À cet instant, j’ai compris que c’était lui. »

Doit-on ajouter qu’Hélène va l’adopter ? Malgré les presque 10 ans de ce chat, ses années au refuge, ses petits problèmes de santé ? Elle le baptise Edmond.

Edmond et Rosalie

Plus que ça : une autre pensionnaire ne quitte jamais Edmond. Plus jeune, une chatte se blottit contre lui, le suit partout, cherche constamment sa présence. Entre eux, un lien évident s’est construit au refuge. Tous deux sont issus de sauvetages par une autre SPA, pas le même, mais le malheur se ressemble.

Impossible pour Hélène de les séparer.

« J’aimerais adopter les deux ». L’équipe du refuge, professionnelle et attentive, connaît le caractère de chacun de ses pensionnaires : elle donne son aval pour ce tandem.

Visite médicale complète avant de confier un pensionnaire, Hélène accueille ceux qu’elle a baptisé Edmond et Rosalie en connaissant leur passé et les fragilités de chacun. Restait à découvrir leur caractère. « Rosalie est de couleur beige et gris. Elle s’est dévoilée : elle n’a que la couleur de diluée, pas le caractère !, sourit Hélène. J’envoie régulièrement des photos et nouvelles à Maud, c’est une équipe formidable ! »

« J’ai choisi des chats cabossés »

Hélène résume son choix avec beaucoup de simplicité :

« J’ai choisi des chats cabossés. J’avais envie de leur montrer qu’il existe encore des humains bienveillants. Leur donner un nom, une adresse, des soins… parce qu’ils sont dignes d’être aimés. »

Pour apprivoiser un chat profondément méfiant, il faut du temps, de la douceur, de la patience et le respect de son rythme. On ne cherche pas à le changer, mais à lui prouver, jour après jour, que l’humain peut aussi être synonyme de sécurité.

Peut-être est-ce cela, finalement, la plus belle des adoptions.

Par Nathalie DUNAND

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Plus de photos ci-dessous, transmises par Hélène pour publication.

Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)

3, rue de la Terre des Mottes – Gueugnon

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