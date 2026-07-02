Chalon sur Saône

Dès ce vendredi 3 juillet, "Quartiers d'été" revient à partir de 18h30 au parc Soubrane

Publié le 02 Juillet 2026 à 16h19

Dès ce vendredi 3 juillet, "Quartiers d'été" revient à partir de 18h30 au parc Soubrane

avec des animations gratuites, en libre accès et ouvertes à tous dans les Maisons de quartier.

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