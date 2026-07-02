FRAGNES-LA LOYÈRE

Les Maisons de quartier de Chalon vous proposent Festivillage cet été au Château de la Loyère

Publié le 02 Juillet 2026 à 16h02

Les Maisons de quartier de Chalon vous proposent Festivillage cet été au Château de la Loyère

du mercredi 8 au samedi 11 juillet.