En route pour le 16ème Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie pour les handiboxeurs du Ring Olympique Chalonnais

Les handiboxeurs du club participeront à ce rendez-vous incontournable de la boxe adaptée en France. Plus de détails avec Info Chalon.

Les handiboxeurs du Ring Olympique Chalonnais (ROC) prendront la direction de Bourges (Cher) les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026 pour participer à la 16ème édition du Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie, organisée par la Fédération Française de Boxe (FFB) au CREPS Centre-Val de Loire.

Cet événement incontournable du calendrier national de la handi-boxe réunira plus de 100 participants venus de toute la France, accompagnés de leurs encadrants et supporters, autour de valeurs fortes : partage, inclusion, dépassement de soi et passion du noble art.

Pour cette édition 2026, deux parrains de renom accompagneront les participants. Le champion Yvan Mendy, champion d'Europe, détenteur des ceintures WBA Gold et WBC Silver et quintuple champion de France, sera présent pour la deuxième année consécutive. À ses côtés, Pierre-Mickaël Hugues, boxeur français en situation de handicap, double amputé fémoral et vice-champion de France militaire, partagera son expérience inspirante de sportif évoluant régulièrement face à des boxeurs valides.

Les deux champions seront disponibles tout au long du week-end pour échanger avec les participants et transmettre leur passion de la boxe.

Une formule renouvelée pour encore plus d'échanges

Cette 16ème édition marque une évolution importante avec l'abandon du format traditionnel de tournoi au profit d'activités variées favorisant la rencontre, l'adaptabilité et l'inclusion.

Parmi les temps forts proposés :

• Des assauts libres permettant à chacun de rencontrer et de boxer avec les partenaires de son choix.

• Un atelier handi-valide favorisant les échanges entre boxeurs en situation de handicap et boxeurs valides.

• Un atelier plastron destiné à tester vitesse, puissance et réactivité.

• Des leçons individuelles aux palettes pour perfectionner la technique.

• Un quiz pugilistique autour de l'histoire de la boxe et du Challenge Gilbert Joie.

• Un tournoi original «Premier arrivé à 5 touches» où seule compte la précision.

• Des ateliers de chorégraphie et de shadow technique en binôme.

• Des parcours moteurs adaptés aux différents niveaux et capacités des participants.

Cette nouvelle formule vise à multiplier les expériences, encourager la mixité et permettre à chacun de vivre pleinement l'événement selon ses capacités et ses envies.

Une délégation chalonnaise motivée

Les représentants du Ring Olympique Chalonnais abordent ce rendez-vous national avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Au-delà de la performance sportive, cette manifestation constitue une formidable occasion de rencontres, de partage d'expériences et de valorisation du handisport.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette 16ème édition du Challenge National Handi-Boxe Gilbert Joie un moment fort de la saison, placé sous le signe de l'inclusion, du respect et de la passion de la boxe.

Les handiboxeurs chalonnais sont prêts à relever le défi et à porter haut les couleurs du ROC à Bourges. Bon Challenge à tous ! Donnez le meilleur de vous-mêmes, prenez du plaisir sur le ring et profitez de chaque instant de ce grand rendez-vous national. Nous sommes fiers de vous ! Que ce week-end soit riche en rencontres, en émotions et en réussites. Et, surtout, bonne chance à toutes et à tous !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati