Fontaines - La Boutique du Lycée EPLEFPA-FONTAINES SUD BOURGOGNE fête ses 10 ans.

c’est le dernier week-end pour s’inscrire, les 29 et 30 mai. La date limite d’inscription est le 30 mai. Pour l’inscription, il faut venir directement en boutique : voir les horaires d'ouvertures ci-dessous.

Il est encore temps de vous inscrire au repas du 13 juin pour fêter les

10 ans de la boutique. Au menu : poulet à la broche et ses pommes de

terre, fromages et des glaces du GAEC Colson.

Ensuite, des activités sont prévues pour petits et grands : _visite de

la ferme avec la traite, quizz, jeux en bois_. De quoi passer un bon

moment tous ensemble !

Adulte : 18 euros et enfant : 10 euros.

L'inscription est validée dès lors que j'ai le règlement, vous pouvez

passer à la boutique !

Pour ceux qui ne souhaitent pas venir au banquet des 10 ans, nous

proposons des poulets rôtis accompagnés de pommes de terre à retirer

le samedi 13 juin à 10h, sur réservation !

Alors n'hésitez plus, belle journée à vous !