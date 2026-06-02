Le Montrologue met l'élégance à l'honneur

L'enseigne s'associe à Maryam Kah pour une expérience unique autour de l'image, du style et du raffinement. Plus de détails avec Info Chalon.

Le samedi 6 juin 2026, la boutique Le Montrologue ouvre ses portes à un événement inédit dédié à l'élégance et à la valorisation de soi.

Le temps d'une journée exceptionnelle, les visiteurs pourront découvrir l'univers du conseil en image dans un cadre raffiné où l'art du style rencontre celui de l'horlogerie.

Parce qu'une belle image, tout comme une montre de caractère, reflète une personnalité unique, Le Montrologue s'associe à Maryam Kah, fondatrice de Sublim Relooking by MK, pour proposer plusieurs ateliers personnalisés destinés à révéler le potentiel de chacun.

Un accompagnement sur mesure pour révéler votre personnalité

Tout au long de la journée, les participants auront l'opportunité de bénéficier de conseils professionnels afin de mieux comprendre leur image, harmoniser leur style et apprendre à choisir les couleurs, accessoires et formes qui les mettent véritablement en valeur.

Atelier Découverte : Colorimétrie et bilan d'image – 15 €

Une première approche idéale pour découvrir les bases du conseil en image. Cet atelier permet d'identifier les besoins de chacun afin de mieux révéler sa personnalité et de déterminer si les couleurs chaudes ou froides illuminent davantage le visage.

Colorimétrie + Nuancier personnalisé – 49 €

Pour aller plus loin, cet atelier inclut une analyse colorimétrique complète et la remise d'un nuancier personnalisé. Un outil précieux pour faciliter ses futurs achats de vêtements, bijoux et accessoires tout en restant fidèle aux couleurs qui valorisent naturellement le teint.

Colorimétrie + Morpho-Visagisme – 79 €

L'accompagnement le plus complet de la journée. Les participants bénéficieront d'une étude approfondie de leur colorimétrie ainsi que d'une analyse morphologique et visagisme permettant d'identifier les formes de lunettes, bijoux et accessoires les plus adaptées à leur visage et à leur silhouette.

Chaque participant repartira avec son nuancier personnalisé ainsi qu'une fiche de conseils morpho-visagisme.

Un jeu concours pour prolonger le plaisir

Afin de rendre cette journée encore plus spéciale, un jeu concours sera organisé sur place. Trois bons cadeaux bijoux d'une valeur de 10 euros chacun seront mis en jeu et offerts par Le Montrologue.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, cet événement est l'occasion idéale de prendre du temps pour soi, de bénéficier de conseils personnalisés et de découvrir comment mettre en valeur son image avec authenticité et confiance.

Informations pratiques

• Lieu : Le Montrologue, 36 Grande Rue – 71100 Chalon-sur-Saône

• Date : Samedi 6 juin 2026

• Horaires : De 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures

• Réservations et renseignements par téléphone au 03 85 93 36 59 ou 07 68 36 28 86 et par mail à [email protected]

➤ Suivez l'évènement :

• Instagram : @Maryam.kah.773 & @lemontrologuechalon

• Internet : www.relooking-by-mk.com

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati