Premier contrat professionnel avec l'Elan Chalon pour Klark Riethauser

L'Elan Chalon est fier d'annoncer la signature de son jeune espoir Klark Riethauser (2,06m, 18 ans), ailier international suisse, qui poursuit ainsi son aventure en Saône-et-Loire.

Arrivé au centre de formation de l'Elan Chalon en 2023, à seulement 15 ans, en provenance du Veyrier-Salève Basket, le Genevois s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il a pris une nouvelle dimension en Espoirs ELITE cette saison (plus de 17 points et 7 rebonds de moyenne), allant jusqu'à signer une performance de référence à 37 points face à Boulazac. En parallèle, il a brillé sur la scène internationale : sélectionné en équipe de Suisse U19 lors de la Coupe du Monde, auteur d'un Euro U18 B retentissant, puis remarqué au Basketball Without Borders de la NBA, au Young Star Game de la LNB et même au NextGen EuroLeague de Belgrade, où il a intégré le cinq majeur du tournoi.

Ces performances n'ont pas échappé aux plus grands programmes mondiaux, des grandes universités américaines aux formations les plus prestigieuses de notre vieux continent. Klark Riethauser a fait le choix fort de poursuivre sa progression à l'Elan Chalon. Le club a proposé un projet fort à Klark, avec la création d’un programme Elite pour l’amener au plus haut niveau. Le choix de Klark et son entourage témoigne de la confiance dans ce projet sportif et humain, totalement en phase avec notre philosophie de formation.

En faisant le choix de Chalon, Klark Riethauser s'inscrit dans la tradition des jeunes talents suisses devenue une véritable signature de l'Elan. Avant lui, Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George ont tous franchi les portes du centre de formation chalonnais avant de rejoindre la NBA. Une lignée prestigieuse que le jeune ailier rêve à son tour de prolonger.

Dans un environnement toujours plus concurrentiel, cette signature, après celle de Yanis Tonnellier & Akram Naji l’an passé, vient conforter l’ADN Formation de l'Elan Chalon.

Bienvenue dans le grand bain, Klark !

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Elric Delord

Coach Elan Chalon

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« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Klark à temps plein au sein de l’effectif professionnel pour la saison 2026/2027. Déjà régulièrement présent à l’entraînement avec nous cette saison, il franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Doté d’un fort potentiel, nous allons l’accompagner dans son développement afin de l’amener vers les plus hautes sphères du basketball français. Il correspond parfaitement à l’ADN de notre club, et il est temps pour nous de lui offrir l’opportunité de s’exprimer au plus haut niveau national.»

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Romain Chenaud

Coach Espoirs

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« En fin de saison dernière, notre centre de formation avait eu la satisfaction de voir Yanis Tonnellier et Akram Naji signer leur premier contrat professionnel au sein de notre équipe première. Ce nouvel engagement avec Klark, lui aussi issu de notre structure, confirme donc l’ambition de notre club envers ses jeunes joueurs et la confiance de ceux-ci envers notre club et sa stratégie. Klark a connu une forte progression cette saison et est parvenu à concrétiser tout le potentiel qu’on lui prêtait auparavant. Il faut d’abord lui donner beaucoup de crédit pour cela, mais j’en profite pour féliciter tout le staff qui l’a accompagné depuis 3 saisons. »

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