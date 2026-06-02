Chalon sur Saône

La batterie-fanfare de l'harmonie municipale de Chalon en concert le mardi 9 juin

Publié le 02 Juin 2026 à 19h06

La batterie-fanfare de l'harmonie municipale de Chalon en concert le mardi 9 juin

devant la résidence Lauprêtre rue Denon.

 La Batterie-Fanfare de l'Harmonie Municipale vous attend nombreux pour leur concert dans le cadre des ballades organisées par la ville de Chalon-sur-Saône devant la résidence lauprêtre, 7b Rue Denon à Chalon-sur-Saône à partir de 20h30.