Velo club de Saint-Marcel : les maraîchers ont pédalé sur les magnifiques terres de la Corse

Après avoir laissé leur voiture à Toulon, 4 San Marciaux du Vélo Club, Valérie et Daniel Fleurence ainsi que Patrick Picard et Dominique Hugonnot sont partis le 19 mai dernier pour un périple corse.

Dès la sortie du Ferry à Bastia, c’est un tour de Corse en 7 étapes qui était planifié, soit environ 720 kms et 11 000m de dénivelé positif !



Le périple s'est parfaitement déroulé, avec une météo idéale même si un peu chaude : 30 à 34° de température moyenne sur le vélo.



Le rythme a été respectable, mais sans pression, avec les vélos chargés d'environ 6-7 kg de bagages, pour entre 5h30 et 9h30 de "balade/voyage" quotidien, à en prendre plein les yeux !

Les lecteurs qui ont déjà mis à pied sur l’île de la Corse savent !



L'accueil a été incroyable partout : dans les hôtels, les restaurants, les boulangeries, à noter la grande amabilité des 2 vélocistes sollicités pour un peu de mécanique à l'Ile Rousse et à Propriano.



Les maraîchers ont déjà planifié un autre périple corse, cette fois par l'intérieur de l'île :



1 – Bastia – Saint-Florent par le Cap Corse: 122km

2 – Saint-Florent – Galéria : 107km

3 – Galéria – Tiuccia : 102km

4 – Tiuccia – Propriano : 108km

5 – Propriano – Porto-Veccio par Bonifacio : 93km

6 – Porto-Veccio – Ventiseri par Zonza et les aiguilles de Bavella : 84km

7 – Ventiseri – Bastia : 101km



Un beau programme en perspective !



Amandine Cerrone