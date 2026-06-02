Politique de gauche
"Vote du Sénat en faveur de l’assistance systématique d’un avocat pour les enfants placés : une avancée majeure pour les droits de l’enfant" souligne la Sénatrice de Saône et Loire, Paulette Matray
Publié le 02 Juin 2026 à 19h20
Je me réjouis de l’adoption à l’unanimité par le Sénat de la proposition de loi visant à garantir l’assistance systématique d’un avocat à tous les enfants concernés par une mesure d’assistance éducative.
Cette réforme marque une étape importante dans la reconnaissance des droits des mineurs les plus vulnérables. En supprimant la condition de discernement qui limitait jusqu’à présent l’accès à une défense effective, elle affirme un principe simple mais fondamental : chaque enfant concerné par une décision qui impacte profondément sa vie doit pouvoir être accompagné, entendu et défendu.
Cette avancée me touche particulièrement. Ancienne assistante sociale au sein de l’Aide sociale à l’enfance, j’ai pu mesurer, tout au long de mon parcours professionnel, la complexité des situations vécues par les enfants placés et leurs familles. J’ai également constaté combien l’expression de leur parole pouvait parfois être difficile, voire insuffisamment prise en compte dans des procédures souvent lourdes et éprouvantes.
Cette conviction s’est renforcée au fil de mon engagement aux côtés de nombreux avocats de nos deux barreaux départementaux, dont je salue l’investissement constant auprès des mineurs et leur mobilisation en faveur d’une justice plus protectrice et plus accessible.
L’adoption de ce texte constitue une victoire pour les droits de l’enfant et pour tous les professionnels qui œuvrent quotidiennement à leur protection. Elle traduit la volonté collective de mieux garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui assurant une représentation juridique effective, quel que soit son âge.
Je resterai attentive aux conditions de mise en œuvre de cette réforme, notamment en matière de formation et de mobilisation des moyens nécessaires, afin que cette avancée législative puisse produire tous ses effets dès son entrée en vigueur.
Aujourd’hui, c’est un signal fort qui est adressé aux enfants placés : leur parole compte, leurs droits doivent être pleinement garantis et la société leur doit une protection à la hauteur des épreuves qu’ils traversent.
Paulette MATRAY
Sénatrice de Saône-et-Loire
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône