Chalon sur Saône

Journée de prévention et de dépistage des cancers cutanés ce vendredi à l'hôpital de Chalon

Par L.G

Publié le 02 Juin 2026 à 19h25

Journée de prévention et de dépistage des cancers cutanés ce vendredi à l'hôpital de Chalon

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