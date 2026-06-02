PRESIDENTIELLE 2027 - Le Saône-et-Loirien, Benoît Mathieu, se lance à la conquête des 500 parrainages
Publié le 02 Juin 2026 à 19h09
Benoit MATHIEU, 27 ans, originaire de Villeurbanne et installé en Saône-et-Loire, se lance dans une aventure hors du commun. À partir du 30 mars, il va sillonner la France à vélo, afin de rencontrer maires et mairesses et tenter de les convaincre de le parrainer pour la présidentielle de 2027. Son objectif : récolter 500 signatures, à la force de ses jambes… et de ses idées.
Ingénieur de formation et passionné de politique, Benoit MATHIEU n’a jamais souhaité rejoindre un parti. Ne se retrouvant pas dans les cadres politiques existants, il a choisi une autre voie : partir à la rencontre des Français.
Cette année de tour de France sera pour lui l’occasion d’écouter, d’échanger et d’enrichir
son programme avec les idées citoyennes qu’il croisera sur sa route.
Programme qui s’articule autour de trois priorités :
- Renforcer la démocratie citoyenne et décentraliser le pouvoir, notamment grâce
à des conventions citoyennes sur les sujets les plus clivants, à la mise en place du
référendum d’initiative citoyenne et à l’augmentation des budgets des communes.
- Augmenter les recettes de l’État, en luttant contre la corruption, la fraude et
l’optimisation fiscale. En nationalisant certaines infrastructures comme les autoroutes, ou le marché de l’électricité, afin de diminuer les impôts et améliorer le service public.
- Planifier concrètement l’adaptation au dérèglement climatique pour les
décennies à venir : retenues collinaires, isolation des habitations, reforestation,
développement du solaire avec l’implication de la jeunesse dans ces grands chantiers.
Ce tour de France à vélo est autant un défi physique qu’une aventure humaine. M.
Mathieu espère montrer que la politique peut se rapprocher de la vie réelle des Français,
une rencontre à la fois.
Il invite tous ceux qui souhaitent suivre cette aventure à le faire
via ce lien : https://linktr.ee/benoitmathieu
Photos presse (© Édouard Canete) :
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône