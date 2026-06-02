PRESIDENTIELLE 2027 - Le Saône-et-Loirien, Benoît Mathieu, se lance à la conquête des 500 parrainages

Benoit MATHIEU, 27 ans, originaire de Villeurbanne et installé en Saône-et-Loire, se lance dans une aventure hors du commun. À partir du 30 mars, il va sillonner la France à vélo, afin de rencontrer maires et mairesses et tenter de les convaincre de le parrainer pour la présidentielle de 2027. Son objectif : récolter 500 signatures, à la force de ses jambes… et de ses idées.

Ingénieur de formation et passionné de politique, Benoit MATHIEU n’a jamais souhaité rejoindre un parti. Ne se retrouvant pas dans les cadres politiques existants, il a choisi une autre voie : partir à la rencontre des Français.

Cette année de tour de France sera pour lui l’occasion d’écouter, d’échanger et d’enrichir

son programme avec les idées citoyennes qu’il croisera sur sa route.

Programme qui s’articule autour de trois priorités :

- Renforcer la démocratie citoyenne et décentraliser le pouvoir, notamment grâce

à des conventions citoyennes sur les sujets les plus clivants, à la mise en place du

référendum d’initiative citoyenne et à l’augmentation des budgets des communes.

- Augmenter les recettes de l’État, en luttant contre la corruption, la fraude et

l’optimisation fiscale. En nationalisant certaines infrastructures comme les autoroutes, ou le marché de l’électricité, afin de diminuer les impôts et améliorer le service public.

- Planifier concrètement l’adaptation au dérèglement climatique pour les

décennies à venir : retenues collinaires, isolation des habitations, reforestation,

développement du solaire avec l’implication de la jeunesse dans ces grands chantiers.

Ce tour de France à vélo est autant un défi physique qu’une aventure humaine. M.

Mathieu espère montrer que la politique peut se rapprocher de la vie réelle des Français,

une rencontre à la fois.

Il invite tous ceux qui souhaitent suivre cette aventure à le faire

via ce lien : https://linktr.ee/benoitmathieu



Photos presse (© Édouard Canete) :