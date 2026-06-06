Chalon sur Saône
Le Montrologue : c'est aujourd'hui !
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 06 Juin 2026 à 06h00
Ce samedi, révélez votre style lors d'une journée conseil en image avec Sublim Relooking by MK chez Le Montrologue. Plus de détails avec Info Chalon.
C'est ce samedi 6 juin 2026 que la boutique Le Montrologue, située au 36 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, accueille une journée spéciale dédiée au conseil en image et à l'élégance en partenariat avec Maryam Kah de Sublim Relooking by MK.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir différents ateliers personnalisés.
Des ateliers proposés autour de la colorimétrie, du morpho-visagisme et du bilan d'image afin de mieux valoriser leur style et leur personnalité.
Plusieurs formules sont proposées, de la découverte à l'accompagnement complet, avec remise d'un nuancier personnalisé et de conseils adaptés à chacun.
Un jeu concours permettra également de tenter sa chance pour remporter l'un des trois bons cadeaux bijoux offerts par Le Montrologue.
Les ateliers se déroulent de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures. Il est encore possible de se renseigner ou de réserver au 03 85 93 36 59 ou au 07 68 36 28 86.
Une belle occasion de prendre soin de son image dans un cadre élégant et convivial.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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