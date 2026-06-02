Crissey

Crissey - arrêté règlementant le stationnement et la circulation rue Paul Sabatier prolongée

Par Christian CLEAUX

Publié le 02 Juin 2026 à 17h38

Crissey - arrêté règlementant le stationnement et la circulation rue Paul Sabatier prolongée

Arrêté règlementant le stationnement et la circulation :

A compter du 3 juin 2026
Rue Paul Sabatier prolongée
Stationnement interdit et circulation alternée
Durée de la réglementation : 5 jours