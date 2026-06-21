Epervans

Fit Dance Epervans a tenu son assemblée générale

Publié le 21 Juin 2026 à 10h02

Fit Dance Epervans a tenu son assemblée générale

 Jeudi 18 juin 2026 s’est tenue l’Assemblée Générale de l'association, en présence d’une quarantaine d’adhérentes. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée avec le rapport moral et financier de l'association, pour les 138 adhérents dont 44 pour l'activité pilates. Le bureau a été entièrement renouvelé à l'issue de l'AG. 

 Reprise des cours : lundi 7 septembre


Nouveaux adhérents :
Les semaines du 7 au 17 septembre seront dédiées aux cours d’essai pour les nouveaux adhérents

 Adhérents actuels :
Dossier complet qui sera envoyé par mail fin août
 À rendre complet avant le 21 septembre - permanence les 21-22 et 24 septembre à partir de 17h30 pour les inscriptions

 Après cette date, accès réservé uniquement aux inscrits 

 


 PLANNING DES COURS


SAISON 2026 / 2027

 LUNDI – SEMAINES PAIRES

18h30 – Renforcement musculaire
19h30 – Step
 

 LUNDI – SEMAINES IMPAIRES

18h30 – Pound
19h30 – Kuduro’fit
 

 MARDI

18h10 – Pilates

 JEUDI

18h30 – Zumba
19h30 – Afro-modern