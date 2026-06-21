Epervans
Fit Dance Epervans a tenu son assemblée générale
Publié le 21 Juin 2026 à 10h02
Jeudi 18 juin 2026 s’est tenue l’Assemblée Générale de l'association, en présence d’une quarantaine d’adhérentes. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée avec le rapport moral et financier de l'association, pour les 138 adhérents dont 44 pour l'activité pilates. Le bureau a été entièrement renouvelé à l'issue de l'AG.
Reprise des cours : lundi 7 septembre
Nouveaux adhérents :
Les semaines du 7 au 17 septembre seront dédiées aux cours d’essai pour les nouveaux adhérents
Adhérents actuels :
Dossier complet qui sera envoyé par mail fin août
À rendre complet avant le 21 septembre - permanence les 21-22 et 24 septembre à partir de 17h30 pour les inscriptions
Après cette date, accès réservé uniquement aux inscrits
PLANNING DES COURS
SAISON 2026 / 2027
LUNDI – SEMAINES PAIRES
18h30 – Renforcement musculaire
19h30 – Step
LUNDI – SEMAINES IMPAIRES
18h30 – Pound
19h30 – Kuduro’fit
MARDI
18h10 – Pilates
JEUDI
18h30 – Zumba
19h30 – Afro-modern
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