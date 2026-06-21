Fit Dance Epervans a tenu son assemblée générale

Jeudi 18 juin 2026 s’est tenue l’Assemblée Générale de l'association, en présence d’une quarantaine d’adhérentes. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée avec le rapport moral et financier de l'association, pour les 138 adhérents dont 44 pour l'activité pilates. Le bureau a été entièrement renouvelé à l'issue de l'AG.

Reprise des cours : lundi 7 septembre



Nouveaux adhérents :

Les semaines du 7 au 17 septembre seront dédiées aux cours d’essai pour les nouveaux adhérents

Adhérents actuels :

Dossier complet qui sera envoyé par mail fin août

À rendre complet avant le 21 septembre - permanence les 21-22 et 24 septembre à partir de 17h30 pour les inscriptions

Après cette date, accès réservé uniquement aux inscrits



PLANNING DES COURS



SAISON 2026 / 2027

LUNDI – SEMAINES PAIRES

18h30 – Renforcement musculaire

19h30 – Step



LUNDI – SEMAINES IMPAIRES

18h30 – Pound

19h30 – Kuduro’fit



MARDI

18h10 – Pilates

JEUDI

18h30 – Zumba

19h30 – Afro-modern