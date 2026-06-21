Vous avez la passion des châteaux ? Connaissez-vous le Centre de castellologie de Bourgogne - CeCaB ?

Qu’ils soient de différents univers, bénévoles, professionnels, étudiants, tous sont unis autour d’un même enthousiasme, la fascination des châteaux. Pour l’histoire, l’archéologie, l’intérêt pour notre patrimoine, propriétaires, architectes, photographes, professeurs s’emploient à l’étude et la sauvegarde, avec leurs propres moyens, de notre richesse culturelle.



Dès 1994, l’association a entrepris de recenser tous les sites médiévaux fortifiés de Bourgogne. Elle a pu mettre en ligne environ 3000 sites que vous pouvez consulter sur sa page internet à l’adresse suivante https://cecab-chateaux-bourgogne.fr . Sur la carte géographique, cliquez sur la commune qui vous intéresse et vous pourrez ainsi, avoir accès aux photos, descriptions, plans du lieu. La Saône et Loire étant incontestablement le plus riche département bourguignon en la matière.



Vous pouvez également, après avoir pris votre adhésion sur internet, venir assister à des chantiers d’étude et d’entretien d’un ensemble historique. Pour exemple, à Saint-Martin-sous-Montaigu, les bénévoles se sont joints à l’association locale afin de débroussailler, consolider les ruines du château. Moments de découverte d’endroits d’exception, de participation à la sauvegarde de notre patrimoine et pourquoi pas d’une envie de changer d’air en sortant de son quotidien. Nous rappelons qu’il ne s’agit pas de fouilles puisque celles-ci sont soumises à autorisation de la DRAC. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus au 06 07 33 77 50.



D’autre part, les membres du CeCaB organisent des journées d’étude, de visites, colloques attirant de nombreux passionnés et de grands spécialistes.



Pour information, le prochain colloque international aura lieu du 16 au 18 octobre 2026 au château de Pierre-de-Bresse sur le thème « se chauffer au château ». On n'imagine pas à quel point, à cette époque, il fallait être créatif pour s’adapter aux grands froids de nos régions. Eh oui, il n'y a pas que la canicule actuelle qui nous pousse à trouver des solutions pour améliorer notre quotidien !!



Depuis quelques années, le centre de castellologie de Bourgogne est devenu Maison d’édition. Fort d’une cinquantaine d’ouvrages déjà publiés, il s’efforce de partager ses connaissances par le biais de publications diverses et variées que vous pourrez trouver sur leur site. Max Josserand, historien, bien connu des Chalonnais a notamment participé à la publication de travaux sur Chalon-sur-Saône et alentours.



Grâce au président Gilles Auloy, aux membres du bureau et aux adhérents, l’association continue d’avoir pour mission de faire revivre le passé et le comprendre. Ils font en sorte que notre émerveillement devant tant d’ingéniosité, de force physique qui ont amené tant d’hommes à se dépasser reste intact dans nos mémoires. La compréhension de ce que l’être humain est capable de faire pour se défendre, survivre, vivre au quotidien aide à comprendre qui nous sommes aujourd’hui.