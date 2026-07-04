Saint-Rémy
Qazal Dolatzadeh et Sébastien Jean Imbert se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.
Par Christian CLEAUX
Publié le 04 Juillet 2026 à 17h37
Qazal et Sébastien ont uni leur vie ce samedi 04 Juillet 2026 en mairie de St Rémy en présence de leurs familles et amis.
La famille et les amis étaient nombreux ce samedi après-midi dans le salon d’honneur pour assister au mariage de Qazal Dolatzadeh et Sébastien Jean Imbert.
Florence Plissonnier maire de St Rémy a accueilli Sébastien et Qazal dans le salon des mariages de la mairie.
Ce samedi après-midi, madame le maire, Florence Plissonnier officier d’état civil de Saint-Rémy, accompagnée de Françoise Fautrelle adjointe, a procédé à l’union par les liens du mariage de :
Qazal Dolatzadeh, née le 06 Octobre 1976 à Shiraz (Iran) sans emploi, fille de Parviz Dolatzadeh Khiavi et Zahra Zamani Asadabadi
Et
Sébastien Jean Imbert, né le 20 Octobre 1971 à St Rémy, responsable unité images, fils Christian Imbert et Bernadette Sapet.
Le premier magistrat de la ville a procédé à l’échange des consentements. Les époux ayant déclaré l’un après l’autre vouloir se prendre pour époux, au nom de la loi, ils ont été déclarés unis par les liens du mariage en présence de Xavier Gloubokii, de Magali Bouvier, d’Emmanuelle Imbert, de Sahar Kazemi Veshnaveh, tous témoins majeurs.
Les époux, leurs témoins et madame le maire de la commune ont signé le registre de mariage civil après lecture par le premier magistrat des actes rappelant les droits et devoirs des époux.
Info-Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !
C.Cléaux
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre