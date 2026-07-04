Qazal Dolatzadeh et Sébastien Jean Imbert se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.

Qazal et Sébastien ont uni leur vie ce samedi 04 Juillet 2026 en mairie de St Rémy en présence de leurs familles et amis.

La famille et les amis étaient nombreux ce samedi après-midi dans le salon d’honneur pour assister au mariage de Qazal Dolatzadeh et Sébastien Jean Imbert.

Florence Plissonnier maire de St Rémy a accueilli Sébastien et Qazal dans le salon des mariages de la mairie.

Ce samedi après-midi, madame le maire, Florence Plissonnier officier d’état civil de Saint-Rémy, accompagnée de Françoise Fautrelle adjointe, a procédé à l’union par les liens du mariage de :

Qazal Dolatzadeh, née le 06 Octobre 1976 à Shiraz (Iran) sans emploi, fille de Parviz Dolatzadeh Khiavi et Zahra Zamani Asadabadi

Et

Sébastien Jean Imbert, né le 20 Octobre 1971 à St Rémy, responsable unité images, fils Christian Imbert et Bernadette Sapet.

Le premier magistrat de la ville a procédé à l’échange des consentements. Les époux ayant déclaré l’un après l’autre vouloir se prendre pour époux, au nom de la loi, ils ont été déclarés unis par les liens du mariage en présence de Xavier Gloubokii, de Magali Bouvier, d’Emmanuelle Imbert, de Sahar Kazemi Veshnaveh, tous témoins majeurs.