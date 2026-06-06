Le chauffeur de taxi Greg Paquelet, nouvel entraîneur des trois quarts du RTC, veut « redonner le sourire aux joueurs »

Promu coach des trois quarts du Rugby Tango Chalonnais pour la prochaine saison, Greg Paquelet, ex-joueur de l’AS Mâcon, du feu ASRCC et du RTC, chauffeur-taxi chez Lory à Saint-Marcel pour enfants handicapés, formera avec Alex Verri, un autre Mâconnais, un duo de choc à la tête de l’équipe première.

De quoi redonner des ailes à un club qui ambitionne à court terme l’accession en Fédérale1.



Greg, devenir entraîneur, c’était une suite logique après ta carrière de joueur ?

“En fait, j’avais déjà préparé ma reconversion à Belleville avec mon brevet fédéral. Et puis j’ai passé 33 ans dans le monde du rugby, je me voyais mal tirer un trait sur tout ça. Quand Walter Alix (co-président du RTC) m’a proposé le poste d’entraîneur des trois quarts, j’ai dit : on fonce”.



La venue d’Alex Verri, ce n’est pas un hasard

“Alex, c’est un mec bien. Je l’ai connu à Mâcon et je l’ai retrouvé à Belleville. Là-bas, on a bossé ensemble et plutôt pas mal. On a pris le club en Honneur et on l’a monté en F3. Je sais que ça va marcher à Chalon. On est très complémentaire et on s’appuiera là-dessus”.



On a connu le Greg Paquelet, joueur fougueux, solide, comment sera le Greg Paquelet coach ?

“Je prends sur moi. Je vais trouver des solutions pour tempérer mes réactions. Je sors d’une longue suspension de quinze matches et j’ai réfléchi à tout ça. J’ai pris du recul, j’ai appris”.



Quel sera l’objectif fixé par ce duo Paquelet-Verri ?

“On veut redonner le sourire aux joueurs. Qu’ils viennent aux séances d’entraînement avec détermination, envie, rigueur et surtout assiduité. Sur le plan sportif, on ne se voile pas la face : on va faire dans l’ordre les choses, une qualification haute la première année, dans les deux premiers la deuxième année et la montée en Fédérale 1 ensuite”.



Vous allez aussi changer de projet de jeu ?

“Oui, forcément. Avec Alex, on a des idées précises sur le plan défensif et offensif avec sans doute plus de jeu sur les extérieurs, mais ça on en parlera plus tard. On s’occupera également des jeunes du club avec le même projet de jeu qu’en seniors pour que la passerelle soit moins grande entre les catégories”.



Dans la vie, tu es « taxi », c’est une vocation ?

« Non pas vraiment. Mais j’aime bien ce job, je transporte des enfants handicapés et je passe de bons moments avec eux, j’essaie de leur apporter de la joie, mon sourire, ma générosité ».



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