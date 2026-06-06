Un partenariat ancré avec le FCC pour 2A Automobiles et L’Agence Automobilière

Installées dans leurs nouveaux locaux (Chatenoy-en-Bresse, le long de la Route de Dole) depuis août 2024, les entreprises 2A Automobiles et L’Agence Automobilière poursuivent leur développement à Chalon-sur-Saône avec une ambition commune : proposer un accompagnement de proximité autour de l’automobile.



À seulement 22 ans, Mathis Grabowski évolue au sein de l’entreprise depuis septembre 2024 dans le cadre de son alternance. D’abord orienté vers des missions de marketing et de communication, il a progressivement pris des responsabilités commerciales. « Aujourd’hui, je travaille davantage sur la partie dépôt-vente et l’accompagnement des clients dans leurs projets d’achat ou de vente de véhicules », explique-t-il.

Créées en septembre 2021, les deux entités ont longtemps fonctionné séparément avant d’être réunies sous un même toit lors de l’arrivée du gérant actuel, en mars 2024. Une synergie qui permet désormais de proposer une offre complète et complémentaire.



D’un côté, 2A Automobiles agit comme concessionnaire multimarques avec une cinquantaine de véhicules neufs et d’occasion disponibles immédiatement sur parc, ainsi qu’un catalogue de plus de 1 500 véhicules accessibles à la commande. « Tous nos véhicules sont révisés, contrôlés et garantis, avec des extensions possibles jusqu’à quatre ans », souligne Mathis Grabowski. L’entreprise dispose également de l’agrément ANTS, permettant de gérer directement les démarches de carte grise sans passage en préfecture. Des solutions de financement en LOA (Location avec Option d’Achat) et LLD (Location Longue Durée) sont également proposées afin de s’adapter aux besoins de chaque client.



De l’autre côté, L’Agence Automobilière, franchise numéro 1 du dépôt-vente automobile en France avec plus de 120 agences, est spécialisée dans le véhicule d’occasion. « Chaque véhicule est sélectionné par nos soins après une estimation gratuite réalisée à partir d’une étude de marché précise », détaille le jeune alternant. L’entreprise propose ainsi plus d’une centaine de véhicules, dans une large gamme de prix allant de 3 000 à 125 000 euros.



Mais au-delà des véhicules, l’entreprise revendique surtout une forte dimension humaine. « Notre principal point fort, c’est la proximité avec le client », insiste Mathis Grabowski. « Même si nous appartenons à une franchise nationale, nous restons très à l’écoute et nous personnalisons chaque recherche pour répondre au mieux aux attentes des clients. »

Le bouche-à-oreille constitue d’ailleurs un axe essentiel de développement. « J’aime dire à nos clients que la meilleure publicité qu’ils puissent nous faire, c’est leur recommandation. C’est ce qui construit une réputation de confiance. »



Des valeurs de cohésion et d’esprit collectif qui trouvent également un écho dans leur partenariat avec le Football Club Chalonnais. Déjà partenaire du FCC avant l’arrivée du gérant actuel, l’entreprise a naturellement poursuivi son engagement auprès du club. « Notre gérant est attaché au FCC, il vient régulièrement voir les matchs et apprécie énormément l’ambiance du club », confie Mathis Grabowski. « Il recherchait un partenariat gagnant-gagnant, avec de la visibilité mais surtout avec un club auquel nous sommes réellement attachés. »



Cette saison, le logo de l’entreprise apparaît notamment sur les maillots des équipes U14 et U18 du FCC. Une visibilité qui a rapidement pris une dimension affective pour les équipes de 2A Automobiles et L’Agence Automobilière. « Quand on les voit porter fièrement ces maillots avec notre logo et de grands sourires, on a presque l’impression de faire partie de l’équipe. C’est une vraie fierté de les accompagner dans leur épanouissement sportif. »



Pour l’entreprise, soutenir le sport local est une évidence. « Le FCC rassemble énormément de jeunes venus de tout le bassin chalonnais. C’est important d’aider une association sportive comme celle-ci afin de permettre aux jeunes de progresser et de performer dans les meilleures conditions possibles. »



Enfin, l’entreprise organisera prochainement des portes ouvertes du 12 au 14 juin. Plus d’informations seront disponibles via le lien suivant : https://www.info-chalon.com/publi-reportage/1762/du-12-au-14-juin-2026-ouvrez-grand-les-yeux-2a-automobiles-l-agence-automobiliere-vous-attendent/