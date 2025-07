Pour sa première visite en Saône-et-Loire avant les municipales de 2026, Marion Maréchal visite le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

Le Centre Pénitentiaire de Varennes-le-Grand a accueilli Marion Maréchal avec une particulière rigueur relevée dans la stricte application du règlement intérieur. Toutefois, Marion Maréchal a remercié le personnel pour sa disponibilité, répondant à ses questions ainsi que les représentants du syndicat UFAP avec qui elle a pu s'entretenir dans le local syndical.

Comme tout député, Marion Maréchal peut visiter les centres de détention et constater in situ, les conditions de vie des détenus et du personnel pénitentiaire... qui dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles avec une pénurie de gardiens devant subir insultes, crachats, coups, et atteinte à leur vie privée hors service, voitures incendiées, menaces sur leur famille, etc..pour un salaire pas assez motivant d'où un risque de corruption.

Le rapport de force entre détenus et gardiens devenant ainsi de plus en plus en faveur des détenus, qui sont aussi victimes de la surpopulation carcérale d'où des phénomènes de violence, rixes entre détenus, voir de prosélytisme islamiste. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux car régulièrement dénoncés depuis des années, mais ils s'aggravent, sapent l'autorité de l'Etat et menacent la sécurité publique.

A titre d'exemple, drogues et téléphones,pourtant interdits, circulent librement dans les cellules pour « acheter la paix sociale » à l'intérieur des murs, impossible à obtenir autrement (manque de personnel, - 1 seul gardien pour 100 détenus la nuit - et conditions de vie), avec des complicités extérieures dont certaines familles , puisque la fouille au corps est interdite lors des visites et plus de fouilles systématiques après celles-ci, les appareils de détection n'étant pas assez performants pour tout détecter.

Pour « ne pas traumatiser les détenus du quartier des mineurs, dont des violeurs et des assassins,les gardiens ne portent pas d'uniforme mais un jogging bleu-marine » ! De plus, des livraisons par drones de drogues, armes, etc...se font au grand jour, le système anti-drones au-dessus des prisons, ne bénéficiant pas, par manque de budget, de l'indispensable mise à jour du logiciel pour être pleinement efficace. Les « extractions judiciaires » (physiques des détenus y compris les plus dangereux) lors des interrogatoires, comparutions, audiences, sont toujours la règle alors que l'on devait favoriser un système de visioconférence (plus économique) évitant les tentatives d'évasion lors des transports et comparutions, mais ne sont pas encore privilégiées par les magistrats.

Ambition municipale pour le parti Identité-Libertés de Marion Maréchal

Lors de cette conférence de presse, Marion Maréchal a dévoilé en avant-première, quelques éléments concernant son parti IDL (identité – libertés) pour les prochaines municipales de 2026, dont, entre autres, des accords avec les partis « frères » de droite, RN (Marine Le Pen) et UDR (Eric Ciotti). A Dijon, il y aura liste commune avec tête de liste UDR, et prévue pour l'instant, une liste LR. Pour toute notre région, il est aussi prévu des accords en cours avec le RN et l'UDR. Mais on en saura plus à la rentrée de Septembre, avec les noms et appartenances des têtes de liste pour les Municipales de 2026.

Ce premier déplacement en Saône-et-Loire de Marion Maréchal se poursuivait en soirée par un «banquet régional» à Damerey, en présence de plus de 250 personnes, d'Anne Sicard, Députée ( RN) 1ère circonscription du Val d'Oise, et du Député de la Bresse Eric Michoux (UDR).

Marion Maréchal rappelle qu'elle prêchait, alors seule, « l'union des droites » depuis 13 ans, (IDL, RN, Horizon, Dupont-Aignan, UDR et LR), en parfaite harmonie avec Eric CIOTTI lors de sa venue en Bresse à l'initiative d'Eric MICHOUX le 23 Juin dernier, pour la 1ère fête de la ruralité, (info-chalon, « à Bouhans ce samedi, Eric Ciotti et Eric Michoux ont fait entendre la voix de la ruralité, symbole de la « vraie France ».)

Condition sine qua non pour battre la gauche socialiste, les « écolo-bobo », LFI, les LR et Macronistes, avec les centristes unis dans leurs votes à l'Assemblée Nationale, faisant front commun contre les positions et propositions de loi portées par « l'union des droites ». Comme avec « l'interdiction des mariages arrangés entre des étrangers en situation irrégulière en France et des citoyens français » portée par l'UDR dans le cadre de sa niche parlementaire et présentée par Eric Michoux, qui n'a pu aller à son terme.

Marion Maréchal siège au Parlement Européen dans le groupe ECR – Centre Renew Europe, avec le parti Fratelli d'Italia de la Cheffe du gouvernement italier Giorgia Meloni, les députés français de Renaissance, le groupe Identité et démocratie (ID) des députés du Rassemblement national français, 5 ou 6 partis associés aux gouvernements (Pologne, Roumanie, etc), ce qui a fait, pour la 1ère fois, exploser le groupe PPE, majoritaire (du centre droit jusqu'à la gauche) aux manettes de l'Europe jusqu'à présent, permettant de construire une majorité de droite avec les LR, « détricotant le green deal » avec des directives beaucoup plus favorables à la France dont des directives « retour » beaucoup plus fermes que le droit actuel (pour les étrangers en situation irrégulière), des pressions fortes sur Ursula von den Layen obligée de considérer l'énergie nucléaire comme une énergie verte,

revoir le champ migratoire et les conditions de migration (Schengen, etc...)

« On a appris à travailler ensemble au Parlement Européen, on doit aussi y arriver en France » « comme la coalition de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, allant du Centre droit jusqu'à la Droite Nationale » lance Marion Maréchal.

Le « cordon sanitaire » allant de LFI à LR à l'Assemblée Nationale ne peut plus tenir face aux électeurs en France.

Marion Maréchal et Anne Sicard, rappellent les victoires politiques déjà remportées en France, comme la procédure de dissolution et de fermeture de l'IESH, école de formation des Imams proche des Frères Musulmans financée par le Qatar et l'Arabie Saoudite, avec pour projet revendiqué, « la conquête islamique de l'Europe ».

Marion Maréchal dénonce le" déclassement de la France", "la perte de notre identité culturelle avec l'islamisation, dans un rapport de force démographique déséquilibré qui verrait les Français de souche » minoritaires vers 2050 – 2060 dont nos filles seraient les principales victimes", "forcées de vivre selon la charia et les lois coraniques". " C'est un combat existentiel pour notre être profond, la défense de nos racines chrétiennes, le droit d'exister et de s'inscrire dans une lignée et une histoire française, alors que la population française était fixée depuis plus de mille ans".

"Les médias propagent l'idée de Français tous racistes, d'un peuple de colons, collabos comme le documentaire de France 2 « sommes-nous tous racistes ? » culpabilisant les Français sommés de disparaître, car notre moment est passé, nous sommes un peuple de « fin de race » comme l'a déclaré Mathieu Kassowitz, niant le racisme anti-blanc qui n'existerait pas !"

Elles dénoncent la situation économique de la France avec un « record de faillites devant les Tribunaux de Commerce et le chômage à venir » et proposent des solutions "dont la baisse des dépenses sociales qui représentent 33 % du PIB annuel pour 800 milliards / an, soit 575 euros/an contre 7 euros pour la Justice ! L'immigration représentant 3,4 % du PIB / an."

Marion Maréchal défend aussi "la présomption de légitime défense pour les policiers, la baisse de ladépense publique, des charges sociales sur les salaires plutôt que le concours Lépine de la taxation fiscale dont la France est championne du monde."

Et de constater que "1,3 million de jeunes ne travaillent pas, avec un RSA versé sans limite de temps...."

En conclusion, Marion Maréchal fait preuve d'une ferme volonté de gagner les futures élections à venir, car « il faut y croire, on va changer le cours de l'histoire, on a les cartes en mains, les Français ouvrent les yeux et on va avoir la victoire, on va la vivre tous ensemble, contre une fiscalité confiscatoire, une bureaucratie obèse, la prolifération de normes (+ de 400 000) au détriment de l'activité économique et de la production de richesses en France et en Europe".

Colette Petitjean