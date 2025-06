A Bouhans, ce samedi, Eric Ciotti et Eric Michoux ont fait entendre la voix de la ruralité, symbole de "la vraie France"

Un an après son élection comme député de la Bresse, Eric Michoux avait organisé la fête de la ruralité à LA BALME, et avait invité Eric CIOTTI, Président de l'UDR groupe auquel il appartient.

En présence d'environ 800 personnes et élus dont Valérie Deloge Députée Européenne, Mathieu Bloch, député du Doubs, le Sénateur Honoraire Emorine, de nombreux Maires, cette 1ère fête de la ruralité avait l'ambition de réunir toutes les forces de droite sous la bannière d'Eric CIOTTI, invité d'honneur, venu dédicacer son livre, « Je ne regrette rien, l'heure est venue de dire pourquoi ».

Eric Michoux veut faire remonter à l'assemblée nationale les « vrais problèmes des gens, être à leur service et non le contraire », pour la France de la ruralité désertée par les services publics alors que les ruraux contribuent tout autant à l'impôt que les grandes métropoles. Concrètement, c'est le 26 Juin à l'Assemblée Nationale, qu'Eric Michoux présentera, dans le cadre des « niches parlementaires » de l'UDR, 3 des 8 propositions de lois : 1) visant à lutter contre les mariages de complaisances, 2) participation financière des détenus qui le peuvent, aux frais de leur incarcération (150 euros/jour et 700 euros pour 1 mineur) 3) rétablissement des peines-plancher pour les crimes et délits commis contre les forces de l'ordre et les pompiers ». La nombreuse assistance a chaleureusement applaudit ces initiatives souhaitant une application rapide et efficace. Le Député E. Michoux insistant sur l'obligation de recréer une « France de la confiance » remplaçant celle « de la défiance ».

« C'est un bonheur d'être à Bouhans, c'est grâce à Eric Michoux et pour lui » et « votre présence est son cadeau d'anniversaire » (17 Juin 1959, ndlr), « vous avez beaucoup de chance d'avoir un député présent en permanence, jour/nuit à l'assemblée » « Eric est à lui seul, tout un programme, avec des valeurs, des convictions ». « C'est un chef d'entreprise qui a le courage de rester en France, à avoir l'amour de la France au plan professionnel » et à défendre l'industrie française au travers de son groupe GALILE.

Eric CIOTTI ne tarit ainsi pas d'éloges sur « son ami qui défend la Bresse dans l'hémicycle ».

E. CIOTTI rappelle « son adhésion au RPR à 16 ans et aux valeurs de la droite, à la France des églises, son histoire, son manteau de cathédrales, ses agriculteurs, ses artisans, ses commerçant... » Il défend « cette France millénaire dont nous sommes les héritiers », car « la droite c'est aimer la France Il défend son amour de l'ordre, a contrario de 1968 « il est interdit d'interdire », et veut rétablir le respect des valeurs républicaines avec « des sanctions fermes et dissuasives pour les délinquants » car « la France a un des taux de criminalité les plus élevés d'Europe, plus que l'Albanie, avec une augmentation de + 1 000 actes de coups et blessures par jour, le double depuis E. MACRON, le nombre d'homicides (5 500) a également doublé ».

Il veut une France « de la liberté pour ceux qui travaillent et veulent entreprendre » et une fiscalité moins confiscatoire car « chaque année, nous remportons la coupe du monde des impôts » (100 euros de salaire brut coûtent 142 euros pour l'employeur avec 77 euros de salaire net sur lesquels sont prélevés l'impôt sur le revenu, la TVA, les impôts fonciers (propriétaires), sur les successions, car « on travaille plus de la moitié de l'année pour les impôts ».

En « homme de droite, il a eu des choix à faire après la dissolution » (Président de LR, il a voulu « sortir du piège mitterrandien » et « unir tous ceux qui espère le redressement de la France », alors qu'une – grande – partie des LR a choisit de suivre E. MACRON en participant à ses gouvernements.

Il a fondé son propre parti l'UDR (Union des Droites pour la République) groupe parlementaire de16 députés allié au Rassemblement National, et « malgré le suffrage de 11 millions de Français au 1er tour des élections législatives de 2024 » « on a assisté à des « magouilles » de 2è tour entre LR, le PS, la LFI, etc... »(11 groupes parlementaires, aucun groupe politique n'ayant la majorité à l'assemblée nationale, ndlr) pour contrer la montée de sa mouvance politique. LR « canal historique » gouvernant avec E. MACRON, dont Mes. BARNIER, BAYROU, RETAILLEAU, etc..

« Avec J. BARDELLA et M. LE PEN, nous allons gagner, j'en suis sûr, car cette l'alliance dont je suis fier, est la seule solution pour faire gagner la droite, et ouvrir le chemin de l'espérance, car c'est la seule qui sera soutenue par les Français ». « Oui, le temps est venu » de « dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie à qui on délivre 800 visas/jour et qui ne veut pas reprendre ses OQTF ».

Depuis 1 an « on vous a protégé en empêchant le déremboursement de médicaments (1 milliard) alors que l'AME augmente, de désindexer les pensions de retraite sur l'inflation, d'annuler l'augmentation de 15 % des notes d'EDF, et on va continuer » en « interdisant les DPE » et en luttant contre l'inflation des normes, règles et lois qui paralysent l'activité et appauvrissent la France ( 1 000 milliards de dette en plus depuis E. MACRON) et les Français. Partageant ce constat avec E. CIOTTI, le député de la Bresse E. MICHOUX ayant précédemment déclaré « il faut changer tout ».



Colette Petitjean - Photos facebook Eric Michoux