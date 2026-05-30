Colin Joubert et Léa Le Naour se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.

Colin Joubert et Léa Le Naour ont uni leur vie par les liens du mariage en mairie de St Rémy en présence de leurs familles et amis vendredi 29 mai 2026.

Colin et Léa ont été accueillis dans le salon d'honneur de la mairie par Florence Plissonnier maire de la commune.

Ce vendredi après-midi, madame le maire, Florence Plissonnier officier d’état civil de Saint-Rémy, accompagnée de Philippe Besset adjoint, a marié,

Léa Le Naour, née le 26 juillet 2001, secrétaire comptable, fille de Thomas Cabello et Gwenola Le Naour

Et

Colin Joubert, né le 11 juillet 2001, ingénieur informatique, fils d’Hervé Joubert et Laure Simonot.

Le premier magistrat de la ville a procédé à l’échange des consentements en présence d’Edis Mahmuljin, Chloé Joubert, Guillaume Jean et Côme Grienenberger témoins majeurs.