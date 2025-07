Lancement de la soirée d’ouverture de la 34ème édition du Rallye de la Côte Chalonnaise chez Renault Sodirac Chalon

300 personnes présentent à la soirée !

Mercredi 2 juillet à partir de 19 heures, avait lieu le lancement de la soirée d’ouverture de la 34ème édition du Rallye de la côte Chalonnaise à Renault Sodirac Chalon-sur-Saône.

Une soirée de lancement qui se déroulait en présence d’Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac Chalon assisté de ses collaborateurs, de Philippe Protheau directeur du Rallye de la Côte Chalonnaise, assistés de tous les bénévoles, des représentants du Centre Alpine du Groupe Renault Thivolle de Villefranche-sur-Saône, assistés de ses collaborateurs… ainsi que de nombreuses personnalités et élus : Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire : Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S

Une soirée suivie d’un somptueux buffet offert aux convives!

Extrait du discours prononcé par le Directeur du Rallye de la Côte Chalonnaise, Philippe Protheau : « Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette belle soirée de lancement de notre 34ème rallye ! Merci à Renault Sodirac de nous recevoir comme il le fait depuis quelques années. Merci à notre ami Alexandre qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ses murs ! Merci au groupe Thivolle, qui est un partenaire historique du rallye, tout comme l’est ‘La Maison Ambal’ et son crémant de Bourgogne, la ville de Chalon, le Grand Chalon, le Centre alpine de Villefranche-sur-Saône (Alpine Store) qui nous suit également avec une relation amicale et puissante et puis tous nos autres partenaires fidèles […] Donc un grand merci à tous nos partenaires, à nos élus et à Monsieur le Président de l’O.M.S, nos bénévoles qui sont présents […] Pour revenir sur le rallye, la plupart de nos bénévoles qui sont présents connaissent très bien le rallye […] Mais le Rallye cette année, c’est une nouvelle version avec 2 spéciales le vendredi soir car on a décidé de regrouper tout sur 2 jours (vendredi et samedi). Pour cette année 2025, cette nouvelle formule sera une année test […] Pour le vendredi soir, il s’agira de 2 spéciales à courir une seule fois et qui serviront de reclassement [...] C'est-à-dire que les voitures partiront le samedi matin dans l’ordre du classement ce qui veut dire une meilleure équité sportive et c’est l’idéal et très intéressant […] Une zone de dédicaces sera installée comme l’année dernière à Moroges où le public pourra rencontrer les pilotes […] Le retour sur Chalon sera un peu plus tôt que prévu, vers 15 heures 30 avec un parc fermé qui sera installé sur le parking du Colisée […] Enfin cette nouvelle version propose aux 137 pilotes engagés 111 Km de chrono (qualification pour la coupe de France) […] Enfin pour terminer, le parc d’assistance a migré de l’Aproport au parking du Colisée où on aura vraiment un pôle automobiles[…] nous aurons aussi des navettes V.I.P qui pourront conduire nos partenaires sur les zones chronométrées (pour voir les spéciales) avec deux minibus mis à notre disposition dont une de Renault Sodirac. Je vous remercie ! ».

Le mot de la fin revenant à Alexandre Cousty : « Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Ce soir, on est là pour la 4ème fois pour ces soirées de lancement du Rallye de la Côte Chalonnaise ici à Renault Sodirac. On est heureux de vous accueillir, car on a ensemble une passion qui nous lie, c’est l’automobile. Alors ce weekend, il va y avoir du bruit en Côte Chalonnaise, des moteurs qui vont faire du bruit mais je suis aussi obligé de vous parler de moteurs qui font beaucoup moins de bruit parce que ce soir on a une nouveauté qui est arrivée au mois de juin, c’est la nouvelle R4 […] N’hésitez pas à allez la voir ! […] Encore une fois je vous souhaite une belle et bonne soirée, profitez bien et vive Chalon, vive la Côte Chalonnaise, vive le Rallye Bourgogne de la Côte Chalonnaise et vive Renault Sodirac!».

S’en suivait un somptueux buffet concocté par Pierre Morey et cinq points de dégustation de la Côte Chalonnaise ‘Bouzeron, Givry, Mercurey, Rully Montagny, proposé par la société Latitude Vins.

Christophe Vaison vainqueur plusieurs fois de l’édition du rallye de la côte chalonnaise

