Les animations estivales à Chalon sur Saône ne font que commencer

C'est sur la Saône que Gilles Platret a tenu à dévoiler l'intense programme des animations estivales à Chalon sur Saône. Préparez-vous à ne plus savoir où donner de la tête si vous restez sur les bords de Saône cet été.

On préférait attendre le passage de la fête de la musique et les gros événements de fin juin-début juillet pour évoquer avec vous en détails le programme des festivités estivales à Chalon sur saône. Vous en aurez pour tous les goûts, pour tous les âges et à moindre coût. Gilles Platret a détaillé point par point l'important programme concocté par les services de la ville, même si d'autres événements externes sont venus se greffer à l'agenda, à l'image de la fête de la musique le week-end dernier, les montgolfiades ce week-end...

D'ici le 14 juillet, puis d'ici Chalon dans la Rue... le mois de juillet ne manquera pas d'animations. Pour le mois d'août, n'envisagez pas non plus d'accalmie. La ville de Chalon sur Saône entend accompagner les Chalonnais et les touristes de passage tout au long de l'été.

"Il ne se passera pas une journée sans une animation" avait prévenu le maire de Chalon sur Saône, en détaillant le programme. N'hésitez pas à vous rapprocher des maisons de quartier, de l'Office de tourisme de Chalon ou ici-même en version dématérialisée.

La ville de Chalon sur Saône entend bien accompagner les Chalonnais tout l'été, en proposant des rendez-vous gratuits pour tous les goûts et tous les âges. N'hésitez donc pas à feuilleter le programme, vous trouverez nécessairement quelque chose... et bel été à toutes et à tous.

Chalon au fil de l’été au Port-Villiers

jusqu'au 12 juillet de 16h à 23h30

Rendez-vous incontournable de l’été, la guinguette du Port-Villiers anime les quais avec concerts en plein air et ambiance détendue au bord de l’eau.

Dans un décor chaleureux, profitez de chalets de restauration (fritures de poissons, bière artisanale, cuisine végétarienne et glaces…) et de soirées musicales pour savourer l’été en toute simplicité.

Un esprit guinguette, des couchers de soleil sur la Saône… et la promesse de bons moments à partager.



La saison du cloître

jusqu'au vendredi 22 août à 20h

Pour la 5e année consécutive, les murs feutrés du cloître Saint-Vincent vont devenir l’écrin prestigieux d’une nouvelle saison de concerts éclectiques, traditionnels ou multiculturels.

Réservation et billetterie uniquement à l’Office de Tourisme (à partir du 1er juin) :

4 place du Port-Villiers, 03 85 48 37 97

Plein tarif : 10€, tarif réduit : 5€

En cas d’intempéries, repli au théâtre Piccolo (rue aux Fèvres).

Dimanche 6 juillet



Parc des expositions

Afrik’en fête

Dès 11h - animations

Lac des Prés Saint-Jean

Concert Tiny Shuttle (pop folk)

20h30 - Port-Villiers



Lundi 7 juillet

Concert Tostaki ( jazz manouche)

20h30 - Port-Villiers



Mardi 8 juillet

Concert Just Married Band (pop, rock, folk)

20h30 - Port-Villiers