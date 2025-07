RALLYE DE LA COTE CHALONNAISE - Un noyau dur de bénévoles indispensables à la réussite de l'épreuve

L'organisation d'un rallye n'est pas une chose aisée, tant les contraintes administratives sont devenues de plus en plus lourdes et contraignantes. Et l'équipe réunie autour de Philippe Protheau ne viendra pas démentir cet état de fait, mais au fil des ans, le Rallye de la Côte Chalonnaise s'est inscrit comme une épreuve majeure tant du côté du Championnat de France que du Championnat Suisse.

Coupe de France des Rallyes au coefficient 4, Trophée FFSA FR6, Hankook Rally Cup, Challenge Bourgogne Franche Comté des Rallyes, Championnat de Suisse des Rallyes, Championnat de Suisse des Rallyes Junior, Coupe de France des Rallyes V.H.C, Coupe de Suisse des Rallyes Historiques, Rallye Cup VHRS 2025, Coupe Suisse des Rallyes de Régularité ... Voilà en quelques mots la nature sportive de ce rallye pas comme les autres !

Si la journée de vendredi concernait les vérifications techniques et administratives, les épreuves à proprement parler s'élancent ce samedi dès 8H30 pour les véhicules historiques, et dès 13h30 pour les épreuves spéciales.

Le Podium d’arrivée est fixé. à Chalon sur Saône à partir de 16H30 (1 er VHC) et la remise des prix du rallye et des Championnats se tiendra au au parc des expositions vers 19H30 ce samedi.

Ci dessous les parcours des trois spéciales de ce samedi