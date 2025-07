Jean-Florian et Barbara se sont dit oui pour la vie à la mairie de Crissey.

Jean-Florian Schlegel et Barbara Fiore ont uni leur vie par les liens du mariage en mairie de Crissey en présence de leurs familles et amis samedi 05 juillet 2025.

Jean-Florian et Barbara ont été accueillis dans le salon d'honneur de la mairie par Marie-Christine Oudot adjointe au maire de la commune.

Devant les familles et les amis des jeunes futurs époux, Marie-Christine Oudot officier d’état civil par délégation, a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de :

Jean-Florian Schlegel, né le 28 juin 1975 à St Léger sur Dheune (71), domicilié à Crissey (71), fils de Georges Schlegel et de Christiane Roumigou

et de

Barbara Fiore née le 15 novembre 1975 à Turin (Italie), domiciliée à Crissey (71), fille de Fiorenzo Fiore et de Teresa Barbero-Maria.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux par la secrétaire de la cérémonie, l’échange des consentements en présence de leurs témoins Fabien Camus et Juliette Perney, les jeunes époux, ont échangé leurs alliances sous les applaudissements de leurs parents, familles et amis.