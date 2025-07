"En Saône et Loire, des candidats Rassemblement National sur une dizaine de communes"

L'ancien maire de Beaucaire, désormais député européen, était l'invité de la 3e Fête des Nationaux de Saône et Loire ce samedi à Laives. Aurélien Dutremble et Eric Michoux ont profité de sa présence pour faire un point presse et aborder avec la presse locale, un certain nombre de points d'actualité nationale et locale.

"On a invité Julien Sanchez pour marquer le coup de cette belle année électorale" a lancé Aurélien Dutremble, et cela malgré la défaite aux législatives partielles du désormais ancien député, Arnaud Sanvert, au profit de Sébastien Martin. "La Saône et Loire est une fédération dynamique, une vraie terre de mission et en progression et je m'en félicite" assure l'ancien maire de Beaucaire.

Les élections municipales en ligne de mire

Une fois passé le cap de la trève estivale, chacun se prépare au combat majeur qu'est celui des municipales, et le Rassemblement National sans doute plus que n'importe quel autre parti, tant il connaît ses faiblesses sur les scrutins locaux. "On a déjà investi 350 candidatures" assure le VP du Rassemblement National en charge des élections municipales, "les choses ont bien changé depuis 2020. On sent un vrai engouement, une vraie mobilisation autour de notre camp, autour de ce que nous sommes. Les candidats partiront sous notre bannière, pas comme un certain nombre de candidats ici ou ailleurs, trop fileux d'afficher leur camp".

En Saône et Loire, "on réserve nos annonces pour le mois de septembre" ont appuyé collégialement Aurélien Dutremble et Julien Sanchez, avec le soutien de l'UDR, Eric Michoux. Le Rassemblement National ne fait pas mystère de ses ambitions de décrocher une ville de Saône et Loire, avec des ambitions sur les communes de Chalon sur Saône, Autun ou Montceau les Mines pour ne citer que celles de l'arrondissement chalonnais.

La légitimité d'Arnaud Sanvert réaffirmée par Aurélien Dutremble

Si Arnaud Sanvert a perdu sa place à l'Assemblée Nationale après 8 mois de mandats au profit du Président du Grand Chalon, le patron du RN 71 entend bien réaffirmer son soutien à son ex-voisin du Palais Bourbon. "Arnaud a toute légitimité à porter un combat municipal". Pour autant, il faudra encore attendre pour savoir si ce combat se portera sur Chalon ou Montceau les Mines.

"Je n'ai pas d'antipathie pour Gilles Platret mais si il était courageux, il serait à l'UDR"

L'ancien maire de Beaucaire a mené de nombreux combats qui ne sont pas étrangers finalement aux polémiques à répétition chalonnaises, à l'image des menus de substitution dans les cantines de la ville du Gard. "Oui, le maire de Chalon sur Saône à une certaine proximité idéologique avec le RN, mais notre différence c'est que nous menons nos combats jusqu'au bout. Si il était courageux, il serait à l'UDR et avec des dossiers juridiques mieux ficelés", provoquant le large sourire de la référence locale de l'UDR, Eric Michoux.

"On va gagner plusieurs villes" assure Julien Sanchez

Si les analystes politiques prédisent une année 2027 favorable pour le moment au Rassemblement National, les résultats sortis des urnes viennent régulièrement les démentir. Pour autant, le chef de file des municipales pour le RN se veut très confiant pour 2026, "on va gagner plusieurs villes. Nos perspectives sont bonnes sur les communes de 20 à 50000 habitants parce que les Français ont bien compris toute l'urgence d'agir".

Laurent GUILLAUMÉ