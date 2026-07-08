Chalon sur Saône
AUTOMOBILE - Soirée de soutien du 35e rallye Bourgogne Côte Chalonnaise à Renault Sodirac
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 08 Juillet 2026 à 21h01
« Tes le seul type que je connais qui organise une soirée de lancement d’un événement qui n’aura pas lieu ». Ce sont les mots du président du Grand Chalon Dominique Juillot à l’égard de Philippe Protheau, président du comité d’organisation du Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise.
Encore plus fort en 2027
En effet, après l’annulation par le sous-préfet Philippe Deschamps présent ce mercredi soir dans les locaux de Renault Sodirac avenue de l’Automobile à Chalon de l’épreuve, Alexandre Cousty, directeur des lieux, avait tenu à conserver cette soirée qu’il a lui-même baptisée soirée de soutien du rallye. « Pour nous, partenaire historique de l’épreuve, c’était normal de marquer le coup malgré l’annulation. Nous sommes très attachés à ce rallye et nous reviendrons encore plus fort en 2027 » promettait-il.
161 pilotes devaient être présents !
Même son de cloche du côté de l’organisation avec un Philippe Protheau ému aux larmes au moment de son discours devant une très grande assemblée composée notamment du sous-préfet, Philippe Deschamps, du président du Grand Chalon, des élus de la mairie et du Grand Chalon et des membres de l’OMS. « Le rallye ce sont des chiffres éloquents et je n’ai pas l’habitude de les évoquer mais comment ne pas parler des 120 bénévoles, des 161 pilotes qui composaient le plateau, soit le plus important depuis 1990, date de la première édition, de ce parcours renouvelé à 100 % qui a fait dire à un pilote local qu’il redécouvrait sa région. Nous sommes tous tristes de cette annulation mais la raison l’emporte sur la passion ».
Dur, dur psychologiquement
Cette 35e édition ne verra donc pas le jour ce week-end et ce, pour la première fois de son histoire. « Il faut saluer le courage du sous-préfet qui a pris les devants pas comme le rallye de Rouergues qui vient d’être annulé aujourd’hui. Heureusement pour nous, cette annulation a été annoncée très tôt et cela a permis aux pilotes de ne pas venir ici à Chalon. Mais psychologiquement, c’est dur, très dur » concédait le président Protheau.
Si psychologiquement, le moral est atteint, financièrement, et heureusement, faut-il le souligner, les sponsors ont joué le jeu. Les hôteliers également. « On s’en sort bien malgré tout sur ce plan-là » atteste Philippe Protheau, qui, à l’instar d’Alexandre Cousty, a promis un retour en 2027 avec encore plus de surprises et peut-être à une autre époque de l’année. « C’est une solution que l’on envisage. Il faut s’attendre en juillet à des périodes de canicule et de risques de ce genre, on ne peut pas se permettre d’annuler tous les ans » concluait-il avant de convier tous les invités à venir trinquer au nom du Rallye. Avec modération bien évidemment.
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