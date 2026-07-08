Chalon sur Saône
Chalon-sur-Saône : les profs de l’IUT fêtent la fin des cours à « Il Duomo » place de l’hôtel de ville
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 08 Juillet 2026 à 20h48
Une nouvelle année scolaire d’achève pour les étudiants! Non les profs du supérieur ne sont pas tous en vacances fin mai ! Une partie des enseignants des départements « Management de la Logistique et du Transport » et « Carrières Juridiques » de l'IUT ont fêté la fin de l'année au restaurant italien « Il duomo » place de l’Hôtel de ville le 30 juin dernier.
Alors que toutes les soutenances viennent de s'achever, que les cours comme les évaluations sont désormais terminés, désormais les étudiants ne déambulent plus dans les couloirs de l'IUT. Le moment est alors idéal pour les 14 enseignants de "MLT" et "CJ" de passer un moment convivial afin de décompresser, le temps d'un dîner en centre-ville, après une année particulièrement dense.
Raisonnables, l'équipe enseignante est rentrée à la nuit tombée puisque l'heure des vacances n'a pas pour autant sonné pour eux. En effet, jusqu'à mi-juillet, l'équipe pédagogique va préparer les différents travaux préalables pour les commissions de validation des diplômes et les passages en année supérieure mais également de l'administratif entre deux opérations d'archivage et de rangement.
Les enseignants pourront ralentir le ryhme dans quelques jours lors de la traditionnelle pause estival (prépareront aussi les cours pour la rentrée prochaine) jusqu'à fin août.
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