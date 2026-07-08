Givry
Concours d’écriture 2026 : 18,8 de moyenne pour les grands gagnants de l’équipe « Les Étoiles »
Par Amandine Cerrone
Publié le 08 Juillet 2026 à 20h44
Lundi dernier, au Parc Oppenheim, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du concours d’écriture, proposé chaque année par la Médiathèque.
Les 3 classes participantes de l’école Lucie Aubrac ont été conviées à une petite réception en présence de Pascale Pierre, Adjointe en charge de la Vie associative, du Sport et du Jumelage et d'une partie du jury, Mesdames Brizou et Galan.
Cette année, les élèves ont écrit autour du thème :
« Incroyable, ça s’est passé à Givry ! »
Après lecture des 16 textes proposés, le jury a choisi à l’unanimité le récit :
« L’amitié enneigée » de l’équipe Les étoiles !
Les jeunes écrivains givrotins, Sophie Valcou, Roxane Poy, Joséphine Gillet, Anouk Henras et Pauline Keuffer (de la classe de Madame Courtillon), ont obtenu la magnifique note de 18,8/20.
Le jury a ainsi salué la qualité de l’écriture, la fluidité de l’histoire, la richesse du vocabulaire et les beaux messages d’amitié et d’intégration.
Chacune des gagnantes a reçu son diplôme ainsi qu’un roman documentaire offert par la médiathèque.
Amandine Cerrone
Photos fournies par la municipalité
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