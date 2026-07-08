"Le ministre de l’Éducation nationale annonce sa visite en Saône-et-Loire pour répondre aux inquiétudes des maires" précise Marie Mercier

La carte scolaire ne doit pas être un outil de fragilisation des territoires ruraux : le ministre de l’Éducation nationale annonce sa visite en Saône-et-Loire pour répondre aux inquiétudes des maires



La Saône-et-Loire est le siège d'une expérimentation sur la mise en place de la carte scolaire et l'école de demain.

Le 17 juin dernier, j’ai rencontré Edouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, afin d’évoquer les retours inquiets des maires à la sortie des réunions de concertation menées par ses services en Saône-et-Loire : ils ont eu le sentiment que tout était écrit d'avance et que la seule solution proposée par l'État consistait à réunir les classes au sein d’un Regroupement pédagogique intercommunal ou RPI concentré.



Afin d’obtenir une réponse officielle à ma démarche, j’ai posé une question au Gouvernement ce mardi 7 juillet.

Les élus ont un tel sens des responsabilités qu'ils travaillent à garder leurs communes attractives. Or fermer une école a un impact terrible, et mettre de petits enfants pendant trente minutes dans des bus pour rejoindre leur classe n'est pas toujours une bonne idée.

Les élus ont des idées et veulent les partager. C'est ensemble que doit se faire l'école de demain.

Profitons de la baisse démographique pour avoir des classes plus vivables et des enseignants mieux traités.



Aussi, j’ai invité le ministre à venir en Saône-et-Loire pour écouter les élus et il s’est engagé à se déplacer chez nous à la rentrée prochaine.