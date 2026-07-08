Rugby
RUGBY - RTC : Les Tango passent en mode « quick »
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 08 Juillet 2026 à 12h04 , mise à jour le 08 Juillet 2026 à 21h07
Après le « Big » et le « Mac » de la première semaine d’entraînement, les Chalonnais sont passés en mode « quick » lors de cette troisième séance sur le terrain annexe d’un Louis-Brailly interdit de pratique sportive jusqu’au 15 août prochain.
En avance sur le tableau de marche
Non, vous ne rêvez pas. Les Chalonnais n’ont pas troqué leurs tenues de rugbymen pour des costards d’employés de restauration rapide. Il s’agit tout simplement des systèmes de jeu concoctés par les coaches Alex Verri et Greg Paquelet. Mais chuut, on ne dévoilera aucun secret. « On bosse sur les relances » lâchait le staff tout en se frottant les mains. « On avance plus rapidement que prévu par le tableau de marche » assurait Greg Paquelet, l’entraîneur des trois quarts.
Ce mardi 7 juillet, les 35 joueurs présents ont dû ainsi intégrer une autre facette du nouveau projet de jeu tango. « Pour l’instant, ils sont surtout dans la phase ludique de l’entraînement, sourit Alex Verri. Nos séances sont essentiellement avec le ballon et ils surjouent mais c’est normal à cette époque de la pré-saison. Doucement, on va monter en puissance » ajoute-t-il.
Du mieux en touche
« On sait que des joueurs vont rater les premières séances d’entraînement et qu’il faudra les rattraper par la suite. Mais pour certains, tout ça va se faire rapidement » indique un Greg Paquelet, visiblement satisfait de cette troisième séance. « C’est un bon entraînement, les gars commencent à intégrer les systèmes ».
Un sentiment partagé par Alex Verri. « On est à plus de deux mois du début du championnat, les choses se mettent en place. Il y a du mieux en touche. Les gars doivent faire fonctionner leur mémoire pour apprendre les combinaisons. On sera au point au jour J » promet l’ancien talonneur de l’AS Mâcon.
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